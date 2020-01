Trabzonspor’a sakatlardan iyi haber

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da sakatlığı bulunan Onur, Esteban, Okay ve Kucka’dan iyi haber geldi.

Karın kasında travmaya bağlı yırtık tespit edilen ve bu nedenle Ligin 5’nci haftasında Medipol Başakşehir maçı ve 6’ncı haftada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyen Onur Recep Kıvrak’ın uygulanan tedavi programına olumlu cevap verdiği belirtildi. Takımla birlikte çalışmalara başlayan kaptan Onur’un Beşiktaş maçında forma giyebileceği öğrenildi. Ayrıca ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında kendini iyi hissetmeyen ve ikinci yarıda sahaya çıkmayan kaleci Esteban Alvarado’nun ise dinlendirildiği, oyuncunun takımla çalışmalara katılacağı belirtildi.

KUCKA’DA SORUN YOK, OKAY BELİRSİZ

Bordo mavili takımda son iki antrenmana katılmayan Juraj Kucka’nın Aytemiz Alanyaspor maçında sağ üst baldırında çekme meydana geldiği, oyuncunun salonda çalıştığı ve ciddi bir sorununun olmadığı ifade edildi. Ayrıca yine Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası sol ayak bileğinde şişme olan Okay Yokuşlu’nun durumunun iyiye gittiği, ligin 7’nci haftasında oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında forma giymek istediği öğrenildi. Teknik heyetin ise yapılacak son kontrollerin ardından Okay’ın oynayıp oynamayacağı konusunda karar vereceği belirtildi.

VOLKAN ŞEN’İN ‘61’ HEYECANI

Trabzonspor’da 2011-12 ile 2013-14 sezonları arasında forma giyen ve sezon başında yeniden bordo mavili takıma dönen Volkan Şen, hafta sonu ligin 7’nci haftasında oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında görev alması durumunda Trabzonspor ile Trabzon’un da plaka kodu olan 61’inci maçına çıkmış olacak. 2011-12 sezonunda 1’i A2 takımı olmak üzere bordo mavililerle 27 maçta forma giyen, 2012-13 sezonunda 23 ve 2013-14 sezonunda 8 maçta görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, daha sonra takımdan ayrılarak Bursaspor’un yolunu tutmuştu. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarını Fenerbahçe’de tamamlayan, bu sezon ise yeniden bordo mavili takıma dönen Volkan Şen, ligde ilk 6 haftalık bölümde 2 maçta görev yaptı. Deneyimli oyuncu Trabzonspor forması ile bugüne kadar çıktığı 60 karşılaşmada 7 gollük performans gösterdi.

