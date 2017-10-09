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Spor

Trabzonspor'a rötar şoku!

Trabzonspor'un Al-Sadd'ı 2-1 mağlup ettiği özel maçın ardından, bordo-mavili kafileyi Türkiye'ye getirecek olan uçak rötar yaptı

09 Ekim 2017 21:32

Trabzonspor\'un Al-Sadd\'ı 2-1 mağlup ettiği özel maçın ardından, bordo-mavili kafileyi Türkiye\'ye getirecek olan uçak rötar yaptı.
Kafileyi taşıyacak olan uçakta yaşanan klima arızası nedeniyle, 17.20\'de kalkması gereken uçağın kalkışı 18.20\'ye sarktı. Klimanın arızalanması sonucu uçağın içinin çok sıcak olduğu ve oyuncuların bu şekilde yolculuk yapmak istemediği belirtildi. Gerekli arızalar giderildikten sonra uçak yolculuğa uygun hale getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Uçağın içinden detaylar

Tolga SAĞLAM / DOHA, (DHA) - FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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