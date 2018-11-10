Trabzonspor'a Malatya'da tarihi hezimet

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Trabzonspor, Malatya'da şok bir yenilgi aldı. Bordo-mavili ekip, Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup oldu.

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, "Kültürel mirasımız Arslantepe Unesco yolunda" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşmada ilk atak Trabonspor'dan geldi. 23. dakikada Olcay Şahan'ın pasıyla ceza sahasının sağında Pereira topla buluştu. Pereira'nın pasında ceza sahasında topu alan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı gitti. 36. dakikada Boutaib, rakip savunmanın hatasıyla kaptığı topu Guilherme'ye verdi. Guilherme, ceza alanına girer girmez, öne çıkan kaleci Onur'un sağından topu filelere gönderdi: 1-0. 38. dakikada Guilherme sağdan ceza alanının dışından topu kale önüne doğru gönderdi. Altıpasın çaprazındaki Aleksic'in sol ayağıyla vurduğu meşin yuvarlak filelere gitti ve Evkur Yeni Malatyaspor maçta 2-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Malatya'da ikinci yarı golle başladı. Danijel Aleksic, 48. dakikada frikikten attıı golle skoru 3-0 yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor, Khalid Boutaib'in golüyle skoru 4-0 yaptı. Sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda Guilherme'nin ortasında Khalid Boutaib markajdan kurtulup altıpas içinde kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Evkur Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin 64. dakikada attığı golle Trabzonspor karşısında farkı 5'e çıkarttı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Evkur yeni Malatyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 5-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi.

Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor puanını 21'e çıkartırken, Trabzonspor 16 puanda kaldı.