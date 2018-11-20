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Spor

Trabzonspor'a Kucka'dan kötü haber

TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Kulübü, ülkesinin milli takımında oynadığı maçta sakatlanan Juraj Kucka’nın, en az 3 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı

20 Kasım 2018 18:03

TRABZON, (DHA)-
Trabzonspor Kulübü, ülkesinin milli takımında oynadığı maçta sakatlanan Juraj Kucka’nın, en az 3 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Juraj Kucka’nın ülkesi Slovakya’nın deplasmanda oynadığı Çek Cumhuriyeti maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği sağlık ekibimize bilgi olarak verilmiştir. Hafta sonu Trabzon’a gelecek olan oyuncumuzla ilgili sağlık ekibimiz tarafından detaylı tetkikler yapılacak ve iyileşme süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır” denildi.

(FOTOĞRAFLI)

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