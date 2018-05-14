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Spor

Trabzonspor'a Hırvat defans 

TRABZON,(DHA) Yeni sezonda genç ve dinamik bir kadro kurma planları yapan Trabzonspor'da yeni yönetim potansiyeli yüksek oyuncuları bularak takıma katmak istiyor

14 Mayıs 2018 20:14

TRABZON,(DHA)

Yeni sezonda genç ve dinamik bir kadro kurma planları yapan Trabzonspor\'da yeni yönetim potansiyeli yüksek oyuncuları bularak takıma katmak istiyor. 
Bordo mavili ekip Hırvat takımı Osijek\'in formasını giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Mateo Barac\'ı gündemine aldı. Barac\'ı isteyen bir diğer kulüp ise Hollanda\'nın dev ekibi Ajax.
Osijek formasıyla Hırvatistan Ligi\'nde 25 mücadeleye çıkan Barac, tüm maçlarda 11\'de görev aldı ve 2 bin 206 dakika görev yaptı. Hırvatistan Milli Takımı formasını da bir kez giyen Barac, 1.90 boyunda ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.
Sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarıyla başlayan Osijek, 1\'inci ön eleme turunda Andora ekibi UE S.Coloma\'yı, 2\'nci ön eleme turunda İsviçre\'nin Luzern ekibini, 3\'üncü ön eleme turunda da Hollanda\'nın dev takımlarından PSV Eindhoven\'ı eleyen Osijek, Play-off turunda ise Avusturya\'nın Austria Wien takımına elenerek gruplara kalma şansını kaçırdı. Avrupa Ligi\'nde 7 mücadelede görev yapan Barac, 599 dakika sahada kaldı.
 

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