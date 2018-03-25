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Spor

Trabzonspor'a, Galatasaray maçı öncesi sevindirici haber

Genç futbolcu, Galatasaray maçına yetişecek

25 Mart 2018 23:17

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi.

Ümit Milli Takım'ın İsveç'le oynadığı hazırlık maçında, arka adalesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkartılan genç oyuncunun durumun ciddi olmadığı öğrenildi. Abdülkadir'in 2-3 günlük dinlenme sürecenin ardından takımla çalışmalara tekrar başlayabileceği ve Galatasaray'a karşı forma giyebileceği belirtildi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş'ın ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin topla çalışmalara başladığı kaydedildi. Jan Durica, Esteban ve Matus Bero'nun ise sakatlıklarının devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Trabzonspor, 21 yaş altı takımıyla gerçekleştirdiği hazırlık maçını 5-2 kazandı. Karadeniz temsilcisi, milli takımlarda bulunan ve sakatlığı bulunan oyunculardan dolayı yedek ağırlıklı bir kadro ile maça çıktı. Bordo mavili ekibin gollerini, Olcay Şahan, Juraj Kucka, Hüseyin, Jose Sosa ve Hugo Rodellaga kaydederken, 21 yaş altı takımının golleri ise Cafer Can ve Doğukan'dan geldi.

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