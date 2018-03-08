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Spor

Trabzonspor'a FIFA'dan geçici transfer yasağı geldi

TRABZON, (DHA) FIFA’nın, Matus Bero transferinden kaynaklanan 250 bin Euro’luk son taksidi Trencin kulübüne ödemediği gerekçesiyle Trabzonspor’a geçici transfer yasağı koyduğu öğrenildi

08 Mart 2018 19:44

TRABZON, (DHA)

FIFA’nın, Matus Bero transferinden kaynaklanan 250 bin Euro’luk son taksidi Trencin kulübüne ödemediği gerekçesiyle Trabzonspor’a geçici transfer yasağı koyduğu öğrenildi.
Bordo-mavili kulübün, 2016 yılında Slovakya’nın AS Trencin takımından 2 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Matus Bero için Ocak ayında ödenmesi gereken 250 bin Euro’luk son taksidi ödemediği, bunun üzerine Trencin kulübünün de FIFA’ya hak talebinde bulunduğu belirtildi. FIFA yetkililerinin de önceki gün Trabzonspor Kulübü’ne resmi bir yazı göndererek, Bero transferinden kaynaklanan 250 bin Euro’nun Trencin kulübüne ödenmediği gerekçesiyle bordo-mavili kulübe geçici transfer yasağı getirdiği ifade edildi. Trabzonspor yönetiminin, ödemeyi en kısa sürede gerçekleştirerek yasağı kaldırmak için gerekli girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

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