-Trabzonspor'a coşkulu karşılama TRABZON (A.A) - 15.09.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu ilk maçında deplasmanda İtalya'nın İnter takımını 1-0 mağlup ederek ilk haftayı lider kapatan Trabzonspor'u, taraftarlar, kente dönüşünde coşkuyla karşıladı. İtalya'da oynanan maçın hemen ardından havalimanına geçen ve yaklaşık 3,5 saatlik yolculuğun ardından sabahın erken saatlerinde Trabzon'a gelen kafileye, havalimanında bir grup taraftar sevgi gösterilerinde bulundu. Bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara otobüslerine binişleri sırasında tezahüratlar yaptı. En çok sevgi gösterisini karşılaşmanın golünü atan Çek oyuncu Ondrej Celustka'ya gösteren taraftarlar, bu futbolcuyu omuzlarına aldılar. -Zokora uyumadı- Karşılaşmanın ardından geç saatte yolculuğa çıkan bordo-mavili kafilede, en neşeli isimlerin başında Fil Dişi Sahilli oyuncu Didier Zokora, geldi. Zokora, seyahat boyuncu uyumazken bir ara pilot kabinine de gidip ''Bize her yer Trabzon' şeklinde anons yaptı.