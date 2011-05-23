-TRABZONSPOR'A 82 PUAN YİNE YETMEDİ KARABÜK (A.A) - 22.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup ederek sezonu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, yine 1995-96 sezonundaki aynı kötü sonu yaşadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in de çalıştırıcılık yaptığı 1995-96 sezonunda 82 puan toplayarak rekor puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon da rekorunu yinelemesine rağmen o dönemde olduğu gibi yine şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırdı. Karadeniz ekibi, böylece 37 sezondur lig tarihinde en fazla puanını topladığı iki sezonda sarı-lacivertli takım karşısında hüzün yaşadı. -FENERBAHÇE'NİN GERİSİNE DÜŞMEDİ Fenerbahçe ile ligi 82 puanla kapatan Trabzonspor, bu sezon puan olarak Fenerbahçe'ye hiç geçilmedi. Ligin 16. haftasında Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkaran ve ilk yarıyı da bu farkla kapatan bordo-mavililer, ligde toplam 16 hafta lider durumda yer almasına ve puan alarak rakibin önüne geçmesine izin vermemesine karşın şampiyonluğu elde edemedi. -UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANINI YAŞAYACAK Lig'i ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor'da, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. Ligde şampiyonluğu elde edemediğinden dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılamayacak olan bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 2 ön eleme turu oynayacak. İlk ön eleme turundaki maçını 26-27 Temmuz tarihlerinde oynayacak olmasından dolayı bordo-mavililer, sezonu erken açmak zorunda kalacak. Trabzonspor, en son 2004-2005 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu oynama hakkı elde etmişti. Teknik direktör Şenol Güneş ile söz konusu sezonu yine Fenerbahçe'nin arkasında ikinci sırada bitiren bordo-mavililer, 5 sezonluk aradan sonra yine aynı heyecanı yaşayacak. Bordo-mavililer, 3. ön eleme turunda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anarthosis Fagamusta takımına deplasmanda 3-1 yenilmiş, sahasında 1-0 yenmesine karşın turu geçememişti. -TRABZONSPOR TARAFTARLARINDAN TEPKİ Trabzonspor taraftarları, Sivas'tan gelen son düdüğün ardından büyük bir hüzün yaşadı. 27 yıldır şampiyonluk hasreti çeken ve Sivasspor'un Fenerbahçe karşısında 1-1'lik eşitliği yakalamasıyla şampiyonluk umutları yeşeren bordo-mavili taraftarlar, sarı-lacivertlilerin art arda kaydettiği gollerle umutlarını yitirdi. Trabzon'da Atapark'ta kurulan dev ekrandan binlerce bordo-mavili taraftar bir yandan Trabzonspor-Karabükspor maçını, diğer yandan da Sivasspor-Fenerbahçe maçını izledi. Maçların sona ermesiyle Trabzonspor taraftarları büyük üzüntü yaşadı. Maçın ardından Trabzon'da Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan bordo-mavili taraftarlar, caddeyi trafiğe kapattı. Meşaleler yakan, Trabzonspor bayrakları açan taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aleyhinde uzun süre tezahürat yaptı. Bu arada bazı taraftarların üzgün şekilde caddenin kenarlarında oturduğu gözlendi. Polis, olası olayların önüne geçebilmek için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. -ŞENOL GÜNEŞ'İN KÖTÜ KADERİ Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik direktörlük döneminde Fenerbahçe karşısında 3. kez aynı kötü sonu yaşadı. Trabzonspor'un uzun süre kalesini koruduğu dönemde 6 şampiyonluğu da yaşayan ancak teknik direktörlük kariyerinde bordo-mavili takım ile şampiyonluk göremeyen Şenol Güneş, 1995-96 ve 2004-2005 sezonunda olduğu gibi yine sarı-lacivertli takım karşısında mutlu sona ulaşamadı. İlk olarak teknik direktör Şenol Güneşle 1995-96 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı yapan Trabzonspor, 31. haftaya kadar liderliği götürmüştü. Ancak 32. hafta sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, ligi 84 puan toplayan Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 82 puanla şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı. Trabzonspor, söz konusu sezonda 82 puan toplayarak lig tarihinin en fazla puanını teknik direktör Şenol Güneş ile elde etmesine karşın ipi göğüsleyen taraf olamamıştı. Daha sonra 2004-2005 sezonun devre arasında göreve gelen Güneş ile bordo-mavili takım, 80 puan toplayan Fenerbahçe'nin arkasında 77 puanla ligi ikinci sırada bitirerek yine şampiyonluk başarısı gösterememişti.