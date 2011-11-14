-Trabzonspor zorlu virajda TRABZON (A.A) - 14.11.2011 - Trabzonspor'u hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir dönem bekliyor. Bordo-mavililer, 18 Kasım Cuma günü Mersin İdmanyurdu ile başlayacak 35 günlük zorlu dönemde, Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 9 karşılaşmaya çıkacak. Ortalama 4 günde 1 karşılaşma oynayacak olan Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Inter ve Lille ile, ligde de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi rakiplerle önemli karşılaşmalara çıkacak. Bordo-mavililerin, Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda 22 Kasım'da İnter, 7 Aralık'ta deplasmanda Fransa'nın Lille takımları karşısında alacağı sonuçlar gruptaki kaderini belirleyecek. Grupta 5 puanlı CSKA Moskova'nın ardından aynı puan ve averajla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, ilk 2'ye kalması halinde bir üst gruba çıkacak, üçüncü olması halinde de yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor, sırasıyla Mersin İdmanyurdu, İnter, Beşiktaş, Sivasspor, Lille, Galatasaray, Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Orduspor ile karşı karşıya gelecek. -Trabzonspor'un zorlu maç programı- Trabzonspor'un ilk devre sonuna kadar ligdeki zorlu maç programı şöyle: 18.11.2011 Mersin İdmanyurdu-Trabzonspor 22.11.2011 Trabzonspor-İnter 27.11.2011 Trabzonspor-Beşiktaş 02.12.2011 Sivasspor-Trabzonspor 07.12.2012 Lille-Trabzonspor 11.12.2012 Trabzonspor-Galatasaray 14.12.2012 Trabzonspor-Gençlerbirliği 18.12.2012 Fenerbahçe-Trabzonspor 22.12.2012 Trabzonspor-Orduspor -Şakar: ''Trabzonspor, güçlü bir takım''- Kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon yoğun bir maç programlarının bulunduğunu belirterek, ''Trabzonspor, teknik kadrosuyla oyuncu kadrosuyla güçlü bir ekip. İnşallah en iyi şekilde bu dönemi atlatacağız'' dedi. Şakar, önlerinde ilk oynayacakları Mersin İdmanyurdu maçını düşündüklerini ifade ederek, ''Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda Mersin İdmanyurdu maçından iyi bir sonuçla ayrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz'' diye konuştu. -Onur ile anlaşma aşamasına gelindi- Trabzonspor, 2013 yılında sözleşmesi sona erecek olan kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar ile Onur arasında görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. Onur'un Şakar'a ''Trabzonspor'da kalmaktan yanayım'' dediği ve bu oyuncuyla büyük ihtimalle ay sonuna kadar sözleşme imzalanacağı öğrenildi. -Derginin son sayısı çıktı- Bu arada Trabzonspor Dergisi'nin Kasım sayısının çıktığı ve derginin kapağında Osmanlı dönemi kıyafetleri giyen Halil Altıntop'un fotoğrafının yer aldığı bildirildi. Bordo-mavili takımın Ekim ayında oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Ligi karşılaşmalarının detaylarıyla yer aldığı dergide, Kasım sayısının anket bölümünde kaleci Zeki Ayvaz, TrabzonCell ile soru-cevap köşemizde ise Marek Sapara yer aldığı belirtildi.