Trabzonspor, Yusuf Erdoğan transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Yusuf Erdoğan'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. Bordo mavili ekip, başarılı futbolcuya 3,5 yıl için ödenecek parayı da duyurdu.

Süper Lig’de lider Trabzonspor transfer penceresine de hızlı girdi. Bordo mavili ekip, Kasımpaşa’nın yıldız futbolcusu Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor’un KAP’a yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 3.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 7.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır” denildi.

Öte yandan “Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10’u ödenecektir” ifadeleri yer aldı.