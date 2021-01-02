Trabzonspor, Yunus Mallı'yı istiyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Alman basınının iddiasına göre Yunus Mallı ile ilgileniyor.

Bild'de yer alan habere göre Trabzonspor, Wolfsburg'un milli oyuncusu Yunus Mallı'yı renklerine bağlamak istiyor. Tecrübeli futbolcunun adı geçmişte de bordo-mavililerle anılmıştı.

Wolfsburg'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon Wolfsburg'da biri Bundesliga olmak üzere toplam 2 maça çıktı.

Bugüne kadar A Milli Takım formasını da 25 kez giyen Yunus Mallı, Ay-Yıldızlı formayla 1 gol kaydetti.