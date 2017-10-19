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Spor

Trabzonspor Yönetimi'ne görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu yapıldı

Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA)- SRİ Lanka Trabzon Fahri Konsolosu İşadamı Atilla Ataman, Trabzonspor başkanı ve yönetim kurulu hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

19 Ekim 2017 17:23

Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA)- SRİ Lanka Trabzon Fahri Konsolosu İşadamı Atilla Ataman, Trabzonspor başkanı ve yönetim kurulu hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Trabzon Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulunan Sri Lanka Fahri Konsolosu İşadamı Atilla Ataman, başvuru dilekçesinde Trabzonspor yönetiminin 400 Milyon TL olarak devraldığı şirket borçlarını kısa süre içerisinde 2,5 katına çıkardıklarını öne sürerek borcun 1 milyar TL\'ye ulaştığını iddia etti. Ataman’ın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:
\"Buna karşın herhangi bir yatırım veya gider kalemi ortaya koymadıkları gibi kulüp değeri ve varlıklarında azalmaya sebebiyet vermişlerdir. Ayrıca en son 15.10.2017 tarihinde oynanan Akhisarspor-Trabzonspor maçında görüldüğü üzere bizzat bu yönetim Trabzonspor’dan gönderdiği futbolcuların takım iskeletini oluşturduğu Akhisarspor gönderilen futbolcuların yaklaşık 10 kat değerde fazlasına alınan Trabzonspor takımını 6-1’lik tarihi bir skor ile yenmiştir. Ayrıca ilgili yönetim kurulu ve başkanı kongre süresinde oluşan siyasi iradeye yakın kişilerin desteğini adeta kötü yönetimini de destek gibi lanse edilerek ilimizin ve ülkemizin istikrarına da zarar vermektedir. Bu durum bile başlı başına yönetimin kendi muhafazasına bırakılan şirket malvarlığından şirketin aleyhine, kendilerinin veya başkalarının lehine tasarruflar yaptığı konusunda ciddi ve makul bir şüphe oluşturmaktadır. Somut olay açısından bakıldığında TCK m.155/2’nin de şikayete tabi bir suç olmadığı göz önüne alınarak sorumlular açısından kamu davası açılması talebimiz vardır.\"
Trabzonspor başkan ve yönetimi hakkında yaptığı suç duyurusu ile ilgili konuşan Ataman, \"Bizim için kıymetli olan şeye sahip çıkma adına suç duyurusunda bulundum\" dedi.

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