Trabzonspor yönetiminden Çalımbay'a teşekkür plaketi

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, bordo-mavili kulüpte görev süresi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay\'a plaket verdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde Rıza Çalımbay\'a plaket veren Ahmet Ağaoğlu, katkılarından dolayı deneyimli teknik adama teşekkür ederek bundan sonra ki kariyerinde başarı diledi.

İLK OUTLET MAĞAZASI AÇILDI

Trabzonspor\'da TS Club yaz koleksiyonu ve formalarının uygun fiyatlarla taraftarlara sunulduğu outlet mağazası açıldı. Mağazanın açılışını Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun yanı sıra Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu yaptı. Ağaoğlu ve yönetim kurulu açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından mağazayı gezip, alışveriş yaptılar.

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