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Spor

Trabzonspor yönetiminde yeni görev dağılımı yapıldı

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR yönetiminde, bugün akşam saatlerinde yapılan yönetim kurulu toplantısında bazı yöneticilerin görev alanlarında değişiklikler yapıldığı öğrenildi

22 Kasım 2017 00:40

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR yönetiminde, bugün akşam saatlerinde yapılan yönetim kurulu toplantısında bazı yöneticilerin görev alanlarında değişiklikler yapıldığı öğrenildi.
Yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Genel Sayman İsmail Yüksek, Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen’in Başkan yardımcısı, Genel Sayman Yardımcısı Okan Alemdaroğlu’nun ise Genel Sayman görevini üstlendiği öğrenildi. Bu isimlerden boşalan görev alanlarına da yeni isimlerin getirileceği kaydedildi.

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