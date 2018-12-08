Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

TRABZON (DHA) - Trabzonspor\'un 1-2 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurulu\'nda Ahmet Ağaoğlu başkanlığında yeniden seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Atiker Konyaspor maçı öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda yapılan toplantıda görev dağılımı gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, toplantının Trabzonspor tarihi açısından bir ilki barındırdığını belirterek, \"Tarihimizin ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer arkadaşımız da toplantımızda yer alarak kulübümüzün tarihine geçmiş oldu. Görev dağılımımızı yaptık. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.

Yapılan toplantıda Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki görev dağılımı şu şekilde oluştu; Mehmet Yiğit Alp asbaşkan, Ertuğrul Doğan TFF, Kulüpler Birliği ve finans ve projelerden sorumlu başkan yardımcısı, Önder Bülbüloğlu UEFA - FIFA dış ilişkiler ve hukuktan sorumlu başkan yardımcısı, Müminhan Bilgin kurumlarla ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı, Emin Kahraman başkan yardımcısı ve genel sayman, Ömer Sağıroğlu genel sekreter, İbrahim Haluk Şahin Futbol Şubesi 1461 Trabzon ve Altyapı Koordinatörü, Özer Bayraktar Futbol Şubesi 1461 Trabzon ve Altyapı Sorumlusu- Stadyum Koordinatörü, Serdar Ekrem Şirin pazarlama ve halkla ilişkiler koordinatörü, Yalçın Orhan TS Club ve yatırımlar koordinatörü, Ahmet Fikret Gökhan dış ilişkiler koordinatörü, Yusuf Hayırlıoğlu amatör branşlar ve tesisler koordinatörü, Sertaç Güven personel ve projeler koordinatörü, Yaşar Kibar Güven sağlık kurulu başkanı, Zafer Göktaş pazarlama ve halkla ilişkiler sorumlusu, Kemal Ertürk genel sekreter yardımcısı, Dursun Ali Sakarya TS Club ve tesisler sorumlusu, Tuncay Uzunal taraftar sorumlusu, Lokman Sadıklar idari işler, tesisler ve stadyum sorumlusu, Eda Lermi Zorer hukuk işleri sorumlusu.

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