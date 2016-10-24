Trabzonspor yenilgisinin faturası Riekerink'e çıktı

Oyuna müdahale etmede geciken ve kadro tercihleriyle eleştirilmeye başlanan Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink, ilk 8 haftalar bazalındığında geçen yıla göre Hamza Hamzaoğlu ile aynı puanı topladı.

Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisinin ardından Jan Olde Riekerink'in hataları konuşulmaya başlandı.



Wesley Sneijder'i henüz tam olarak hazır olmadan sahaya süren Riekerink, kondisyon problemi yaşayan Lukas Podolski'yi de de aynı anda 11'de oynattı. 53 yaşındaki teknik adam, oyuna müdahale etmekte de gecikti. Trabzon karşısında sergilenen futboldan rahatsız olan Riekerink, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacak ve daha sert bir tavır takınacak.

2 ezeli rakibinden iki kupa kazanıp, ilk 7 haftayı da namağlup geçen Hollandalı çalıştırıcı, TT Arena'daki Trabzon yenilgisi ve oynanan vasat futbol sonrasında eleştirilerin odak noktası haline getirildi.

Riekerink geçen sezon başarısız olduğu için gönderilen Hamza Hamzaoğlu ile 8. hafta itibariyle aynı puanı topladı.