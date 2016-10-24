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Spor

Trabzonspor yenilgisinin faturası Riekerink'e çıktı

Galatasaray'da Trabzonspor yenilgisi ve oynanan vasat futbol sonrası eleştiri okları teknik direktör Jan Olde Riekerink'e yöneldi

24 Ekim 2016 12:39

Oyuna müdahale etmede geciken ve kadro tercihleriyle eleştirilmeye başlanan Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink, ilk 8 haftalar bazalındığında geçen yıla göre Hamza Hamzaoğlu ile aynı puanı topladı.

Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisinin ardından Jan Olde Riekerink'in hataları konuşulmaya başlandı.

Wesley Sneijder'i henüz tam olarak hazır olmadan sahaya süren Riekerink, kondisyon problemi yaşayan Lukas Podolski'yi de de aynı anda 11'de oynattı. 53 yaşındaki teknik adam, oyuna müdahale etmekte de gecikti. Trabzon karşısında sergilenen futboldan rahatsız olan Riekerink, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacak ve daha sert bir tavır takınacak.

2 ezeli rakibinden iki kupa kazanıp, ilk 7 haftayı da namağlup geçen Hollandalı çalıştırıcı, TT Arena'daki Trabzon yenilgisi ve oynanan vasat futbol sonrasında eleştirilerin odak noktası haline getirildi.

Riekerink geçen sezon başarısız olduğu için gönderilen Hamza Hamzaoğlu ile 8. hafta itibariyle aynı puanı topladı.

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