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Spor

Trabzonspor, yeni sezon formalarını tanıttı

Bordo-mavililerin yeni sezon formaları çok beğenildi

05 Temmuz 2018 16:03

Trabzonspor'da kulübün İdari İşler Sorumlusu Onur Sağır sosyal medyadan yeni formaları paylaştı.

Bu yıl Macron'a geçiş yapan takımın 3 formasının paylaşılması üzerine taraftarlar, "Tanıtım böyle mi yapılır" diyerek tepki gösterdi.

Nike ile uzun süren anlaşmanın ardından bu yıl Macron'a geçiş yapan bordo mavili takımın 3 formasının tasarımları çok beğenildi. Formaların her biri 159 liradan satışa sunuldu.

Öte yandan yayınlanan tasarımların nihai formalar olmadığı, yeni sezon formaları için tasarım çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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