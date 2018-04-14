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Spor

Trabzonspor, yabancı oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) Trabzonspor Basketbol Takımı, Eskişehir Basket maçına çıkmayan yabancı oyuncular Paul Harris, Sarunas Vailiauskas, Tomislav Zubcic, Osiris Eldridge, Chris Obekpa, Calep Green ve Brady Heslip ile yollarını ayırma kararı aldı

14 Nisan 2018 18:04

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)

Trabzonspor Basketbol Takımı, Eskişehir Basket maçına çıkmayan yabancı oyuncular Paul Harris, Sarunas Vailiauskas, Tomislav Zubcic, Osiris Eldridge, Chris Obekpa, Calep Green ve Brady Heslip ile yollarını ayırma kararı aldı.
Bordo-mavili basketbol kulübünden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, \"Trabzonspor Basketbol olarak her zaman oyuncuların emeklerine saygı gösteren bir kulüp olmaya özen gösterdik. Kontratları gereği alacaklarını FIBA’dan tahsil etme haklarını 1 ay sonra elde edecek olmalarına rağmen bu haklarını Trabzonspor’a karşı bir şantaj unsuru olarak kullanan yabancı oyuncularımızın davranışını sporun amatör ruhuyla bağdaştıramıyoruz. Maaş ödemelerinde 2 ay geriden gelen kulübümüzün maç öncesi yapılacak kısmi bir ödeme ile birlikte hafta içinde de maaşlarının tamamlanacağı sözüne de olumsuz yanıt veren tüm yabancı oyuncularımızla yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur\" ifadelerine yer verildi.

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