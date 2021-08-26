Trabzonspor ve Sivasspor Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Roma'ya konuk olan Trabzonspor, 3-0 mağlup oldu ve toplamda 5-1'lik skorla elendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Trabzonspor, İtalyan ekibi Roma'nın konuğu oldu.

İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Trabzonspor, İtalya'da da umduğu sonucu alamadı. Bordo-mavililer rakibine 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor'da gol perdesini 20. dakikada Bryan Cristante açtı. İlk yarı 1-0 biterken 65. dakikada Nicolo Zaniolo skoru 2-0'a getirdi. 84. dakikada ise Stephen El Shaarawy sonucu belirledi ve Roma 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Roma adını Konferans Ligi gruplarına yazdırırken Trabzonspor için Avrupa defteri kapandı.

Sivasspor, Kopenhag'a elendi

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk oldu.

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Parken Stadyumu’nda karşılaştı. 5-0 kaybeden temsilcimiz, Avrupa kupalarına veda etti.

Kopenhag'a 5-0'lık galibiyeti getiren golleri 24'te Stage, 39'da Daramy, 57'de Lerager, 62'de Biel ve 76'da Hojlund attı.