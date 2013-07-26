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Spor

Trabzonspor ve Bursaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Futbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor ve Bursaspor'un 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu.

26 Temmuz 2013 03:49

Trabzonspor, evinde 4-2 yendiği Derry City karşısında deplasmanda da 3-0 galip gelerek tur atlarken, 3. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi de belli oldu. Bordo-mavililer, 2. ön eleme turu karşılaşması sonucunda Hırvatistan'dan Lokomotiva Zagreb takımını eleyen Belarus ekibi Dinamo Minsk ile eşleşti. Belarus temsilcisi, 3-2 yendiği Lokomotiva Zagreb'e ilk maçta evinde 2-1 mağlup olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi elemelerine 3. turdan başlayacak Bursaspor ise Sırbistan'ın Vojvodina takımıyla eşleşti. Vojvodina, evinde 2-0 kazandığı maçın rövanşında da rakibini 3-1 yenerek, 3. ön eleme turuna yükseldi.
Üçüncü ön eleme turunda ilk maçlar 1 Ağustos, rövanşları ise 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Tur atlayan takımlar, 9 Ağustos'taki play-off turu kura çekiminde yer alacak. Bursaspor ve Trabzonspor bu turdaki ilk maçlarını Türkiye'de oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden diğer Türk takımı Beşiktaş ise Spor Toto Süper Lig 2012-2013 sezonunu 3. tamamladığı için kupaya play-off aşamasından dahil olacak.

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