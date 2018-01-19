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Spor

Trabzonspor ve Bursaspor PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor ve Bursaspor, saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti

19 Ocak 2018 20:34

Trabzonspor ve Bursaspor, saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk etti.
Hukuk Müşavirliği\'nce PFDK\'ya yapılan sevk raporları şöyle;
1- BURSASPOR Kulübü\'nün 16.01.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca ve \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü kaleci antrenörü GÖKHAN TOKGÖZ\'ün 16.01.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 17.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü\'nün 16.01.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

4- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü\'nün 17.01.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BUCASPOR Kulübü\'nün 18.01.2018 tarihinde oynanan BUCASPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca, \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca ve \"merdiven boşluklarının boş bırakılmaması\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 49. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

İSTANBUL / DHA

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