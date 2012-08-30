Trabzonspor ve Bursaspor, Avrupa'da tur arayacak

UEFA Avrupa Ligi Playoff turunda, Trabzonspor ve Bursaspor deplasmanda oynayacakları rövanş maçlarına bu akşam çıkacaklar.

Trabzonspor tur için Macaristan'da

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor 0-0'ın rövanşında deplasmanda Videoton ile karşı karşıya gelecek. Saat 21:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Martin Hansson yönetecek.

Videoton ile yapılan ilk maçta sakatlanan Giray ve Olcan, teknik direktör Şenol Güneş'in izin verdiği Arjantinli oyuncu Gustavo Colman ile üçüncü kaleci Zeki Ayvaz kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un karşılaşmaya Tolga, Serkan, Mustafa, Bamba, Celustka, Zokora, Soner, Alanzinho, Yasin, Volkan Şen ve Henrique muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.

Bursaspor avantajını korumak istiyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin güçlü ekiplerinden Twente takımıyla karşılaşacak Bursapor'da hedef, bir üst tura çıkmak.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan Nicola Rizzoli, Luca Maggiani ile Alessandro Giallatini hakem üçlüsünün yöneteceği ve saat 22.00'de başlayacak maç, Hollanda'nın Almanya sınırına yakın Enschede kentinde bulunan De Grolsch Veste Stadı'nda oynanacak.



İlk maçta aldığı 3-1'lik galibiyetin avantajıyla sahaya çıkacak yeşil-beyazlılar, turu geçtiği takdirde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterecek.

Kura çekimleri yarın

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek, UEFA Avrupa Ligi'ne düşen Fenerbahçe, Avrupa mücadelesine gruplardan katılacak, Bursaspor ve Trabzonspor'da turu geçmeleri haline gruplara kalma hakkı elde edecekler. UEFA Avrupa Ligi, grup kura çekimleri yarın yapılacak.