Trabzonspor'un yeni transferi Jean Kouassi, bugün İstanbul'a geliyor

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı kanat oyuncusu Jean Kouassi, bugün saat 16.30'da İstanbul'da olacak. Yeni transferle 3,5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtiliyor.

Aspor'un haberine göre, Bordo-Mavili takım prensip anlaşmasına vardığı Jean Kouassi, bugün saat 16.30'da İstanbul'da olacak.

Wuhan ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan 27 yaşındaki Fildişili hücumcunun, 650-700 bin Euro civarında bir ücret alması bekleniyor. 27 yaşındaki yıldızın bonservis maliyeti ise bulunmuyor.

Gervinho’nun yerine Kouassi

Hem kanatlarda hem de forvette görev alan Kouassi, bu sezon çıktığı 13 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın bizzat istediği Kouassi’nin lisansı, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho’nun yerine çıkartılacak.