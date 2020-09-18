Trabzonspor'un Sörloth transferinden alacağı ücret belli oldu!

Trabzonspor-Leipzig-Crystal Palace üçgeninde yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı. Alman kulübü, Alexander Sörloth için 24 milyon Euro ödeyecek, bu rakamın 12 milyon Euro’su Trabzonspor'un kasasına girecek.

Trabzonspor'da çıktığı 49 maçta 33 gol atan Sörloth için Tottenham ve Leipzig arasındaki yarışta, Norveçli golcü tercihini Alman ekibinden yana kullandı.



Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Tottenham’da Harry Kane’in arkasında kalmak istemeyen ve daha önceki İngiltere macerası başarısız olan Sörloth, Leipzig ile el sıkışırken, kulüpler arasında da prensip anlaşmasına varıldı.



Trabzonspor-Leipzig-Crystal Palace üçgenindeki görüşmelerde 24 milyon Euro bonservis fiyatı için uzlaşıldı. Bordo-mavili kulüp, böylece belirlenen 24 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yarısını kasasına koyacak.