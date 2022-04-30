Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe'den paylaşım: Savcılar göreve!

Fenerbahçe, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından sosyal medya paylaşımı yaptı. Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik ise kulüp televizyonuna Trabzonspor tribünlerinde açılan pankartla ilgili tepki gösterdi, "2010-11 sezonunun şampiyonluğu anamızın ak sütü gibi helaldir" dedi.

Şampiyonluktan dakikalar sonra Fenerbahçe Kulübü'nden maç öncesi tribünlerde açılan pankartla ilgili bir paylaşım yapıldı ve savcılar göreve çağırıldı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Savcılar göreve! Terör örgütünün duruşunu sahiplenen, takım otobüsümüze yapılan saldırıyı meşrulaştıran, toplumu kin, nefret ve ayrışmaya sürükleyen bu pankartın, tribünde yer almasına izin verenler hakkında savcıları göreve çağırıyoruz!

Savcılar göreve! Halkı, taraftarları birbirine düşüren Trabzonspor Kulübünün yaptıklarının karşılıksız kalmaması için Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve davet ediyoruz!

Bir şehir takımı, milyonlarca taraftarı olan ülkenin değerine saldırıyor! FETÖ ağzıyla konuşuyor, silahlı saldırıya gönderme yapıyor!"

TIKLAYIN - Trabzonspor tribünlerinden "üç büyükler"e gönderme, Fenerbahçe'ye şampiyonluk mesajı!

Erol Bilecik: Şampiyonluk anamızın ak sütü gibi helaldir

Kulüp başkanvekili Erol Bilecik ise maç sonrası kulüp televizyonuna bağlandı ve pankarta tepki gösterdi. "Esefle kınayacağımız bir akşam" diyen Bilecik, "Türk spor tarihinde görmek istemediğimiz akşam. Bir spor kulübünün pankartı. Hala 2010/11 sezonu şampiyonu kendilerinin olduğunu sanıyorlar. Bir silahın namlusunun ucunu asarak göstermelerini kınıyorum" dedi.

Eleştirilerine devam eden Bilecik şöyle konuştu:

"2010/11 sezonu şampiyonluğunu kendinize yakıştırıyorsanız, Fenerbahçe'nin mümkün olmadığını söylüyorsanız FETÖ terör örgütünü meşru hale getiriyorsunuz demektir. En büyük ihanetlerden biridir bu.

Lig tescil edilmeli mi, edilmemeli mi? Bu sorunun cevabını bulamazken, siz kalkıp 2010-11 şampiyonluğu için hak iddia ediyorsunuz. Bu şampiyonluk anamızın ak sütü gibi helaldir.

Camiamız sakin olsun, bunu rica ediyorum. Sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Bize dil uzatanlar, şampiyonluğumuzu görmezdenler gelenler... Halkı galeyana getirecek söylemleri yapmak önemli sıkıntı. Bütün savcıları göreve davet ediyorum."