Trabzonspor tribünlerinden "üç büyükler"e gönderme, Fenerbahçe'ye şampiyonluk mesajı!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da taraftarlar, Medical Park Stadı'nı tamamen doldurarak takımlarına coşkuyla destek verdi. Tribünlerde, 'Üç Büyükler'e göndermede bulunulan pankart açıldı.

Karşılaşmanın satışa çıkarılan biletlerini 5 dakika süre içerisinde bitiren taraftarlar, 41 bin 461 kişilik stadın tamamını doldurdu.

Taraftarlar, takımlarına şampiyonluk için beraberliğin yettiği karşılaşmada, tezahüratlarla bordo-mavililere büyük destek verdi.

3 farklı oyuncu

Trabzonspor'da geçen hafta Adana Demirspor maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yapıldı.

Bruno Peres'in yokluğunda Siopis, Ahmetcan Kaplan'ın yerine Puchacz, Kouassi'nin yerine de Djaniny 11'de görev aldı.

3 bin güvenlik görevlisi görev yaptı

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi 3 bin güvenlik görevlisi görev yaptı.

İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla bini özel güvenlik olmak üzere 3 bin güvenlik mensubu, stat içerisinde ve şehirde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Toplam 258 basın mensubu

Karşılaşmaya basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

Toplam 258 gazeteci, akredite yaptırarak karşılaşmayı takip etti. Gazeteci ilgisi sezonun en yüksek rakamına ulaştı.

Nwakaeme yedek

Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Kayserispor maçında sakatlanan ve ligdeki Adana Demirspor maçında oynayamayan Anthony Nwakaeme, kadroda yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Nijeryalı oyuncuyu yedek kulübesinde oturttu.