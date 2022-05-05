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Spor

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

Trabzonspor turu geçerse grup aşamasına katılmaya hak kazanacak, elenirse Avrupa Ligi'ne gidecek

05 Mayıs 2022 11:55

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne gruplarına katılabilmek için play-off turu oynayacak. Bordo-mavililerin, play-off'taki muhtemel rakipleri belli olmaya başladı. 

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Bordo-mavili kulüp, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan değil play-off'tan katılacak.

Trabzonspor turu geçerse grup aşamasına katılmaya hak kazanacak, elenirse Avrupa Ligi'ne gidecek. Trabzon'un rakibi, 1 Ağustos'ta belirlenecek.

Play-off'ta muhtemel rakipler ise şöyle

Olympiakos (Yunanistan)
Karabağ (Azerbaycan)
Malmö (İsveç)
Ludogorets (Bulgaristan)
Sheriff (Moldova)
Bodo Glimt (Norveç)
Ferencvaros (Macaristan)
S. Bratislava (Slovakya)
Helsinki (Finlandiya)
TNS (Galler)
Zalgiris (Litvanya)
L. Red (Cebelitarık)
Zürih (İsviçre)
Maccabi Haifa (İsrail)
Apollon (Rum Kesimi).

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