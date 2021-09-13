Trabzonspor'un golcüsü Nwakaeme'den 45 yıl sonra bir ilk

Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, Galatasaray'a karşı attı golle adını Trabzonspor tarihine yazdırdı.

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor ilk yarıda yediği gollerle 2-0 geriye düşmesine karşın sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.

Bordo mavililerin ilk golü Andreas Cornelius'tan gelirken, beraberlik sayısını Anthony Nwakaeme kaydetti. Sezona müthiş giren Nwakaeme, dört maç sonunda dört gol ve bir asiste ulaştı.

Ancak daha da etkileyici olan Nijeryalı oyuncunun 45 yıldır ulaşılamayan bir başarıyı tekrarlamasıydı. Nwakaeme bir Süper Lig sezonunun ilk dört maçında da gol atan ikinci Trabzonspor oyuncusu oldu.