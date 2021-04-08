Trabzonspor'un golcüleri suskun

Trabzonspor, son haftalarda golcülerinden istediği verimi alamadı. Ekuban, Djaniny ve Nwakaeme sezonun ikinci yarısında toplam 5 gol atabildi.

Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Karadeniz ekibinin, forvet oyuncuları beklentinin altında kaldı. Bordo mavili takımda ileri uçta görev yapan isimler, sezonun ikinci yarısında istenen katkıyı veremedi.

Son 12 maçta Ekuban ve Djaniny 2'şer, Nwakaeme ise 1 gol atabildi. Ekuban, Trabzonspor'un 4-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçında iki gol attı. Djaniny de aynı karşılaşmada 1 gol kaydetti. Djaniny'nin sezonun ikinci yarısında gol sevinci yaşadığı diğer mücadele ise İstanbul'da 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçıydı. Nwakaeme de ligde 9 maçtır gol sevinci yaşamadı. Nijeryalı oyuncu son golünü deplasmanda 2-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında attı.

Karadeniz ekibi ligin ikinci yarısında 15 kez fileleri havalandırırken, üç forveti sadece 5 gol üretebildi. Trabzonspor'da bu sezon Ekuban 8, Nwakaeme 6 ve Djaniny 5 gol kaydetti. (TRT Spor)