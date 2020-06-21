Trabzonspor'un gizli kahramanı; Eddie Newton

Ligde ve kupada yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in en büyük destekçilerinden Eddie Newton, tecrübesi ve karakteriyle katkı sağlıyor.

Milliyet'in haberine göre; Futbolculuğunda 9 yıl Chelsea’de oynayan, antrenörlük döneminde de Stamford Bridge’de 7 yıl boyunca her kademede çalışan Newton, tecrübesini şimdi Trabzonspor’a aktarıyor.



Hüseyin Çimşir’in teknik direktörlüğe gelmesiyle beraber sezonun ikinci yarısında teknik heyete katılan 48 yaşındaki antrenör, önemli katkılar sağladı. Obi Mikel ve Sturridge gibi yıldızların ayrılmasına rağmen takımın bir arada tutulmasında Eddie Newton’ın payı büyük oldu.



Hüseyin Çimşir’in Muzaffer Bilazer ile beraber en önemli destekçilerinden olan İngiliz çalıştırıcı; maçlarda da etkisini gösteriyor.

Yabancı futbolcular çok seviyor

Bordo-mavili takımda özellikle yabancı futbolcular Eddie Newton ile iyi bir iletişim yakaladı. Özellikle Caleb Ekuban’ın hem sakatlık dönemi hem de koronavirüs sonrası dönemde takıma direkt olarak entegre olmasında Newton’ın payı büyüktü.

Anthony Nwakaeme’ye olan hayranlığını her fırsatta dile getiren 48 yaşındaki antrenör, kaptan Jose Sosa ile de yakın bir ilişkiye sahip. Novak, Hosseini, Campi, Pereira gibi yabancı yıldızlarla saha dışında da sosyal aktiviteler yapan Newton, takımı bir arada tutmak istiyor.

Ünlü hocalarla çalıştı

Eddie Newton, antrenörlük kariyer olarak da çok tecrübeli bir isim... Chelsea’de Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Maurizio Sarri, Roberto Di Matteo, Guus Hiddink ve Andre Villa Boas’la çalışan Newton, 2011-12 sezonunda FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında oldukça aktif bir görevdeydi.