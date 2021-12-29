Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban, Beşiktaş'a mı gidiyor?

Serie A ekiplerinden Genoa'da bekleneni veremeyen Caleb Ekuban'ın Beşiktaş'a transfer olabileceği öne sürüldü.

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla dikkat çeken Caleb Ekuban, bordo-mavili formayla geçirdiği üç sezonun ardından takımdan ayrılmıştı.

Serie A ekibi Genoa, Trabzonspor'dan Ganalı futbolcuyu 2.1 milyon euroya renklerine bağlarken 27 yaşındaki futbolcu İtalya'da bekleneni veremedi.

Genoa topladığı 11 puanla ligin ilk yarısını 19. sırada tamamlarken Ukraynalı teknik direktör Andriy Shevchenko'nun talebiyle yönetim 4-3-3 formasyonuna uygun transfer hamlelerine başladı. Bu kapsamda bazı oyuncularla da yolların ayrılması bekleniyor.

Ekuban, Beşiktaş'a mı gidiyor?

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Genoa'da beklenen seviyeye ulaşamayan Caleb Ekuban'ın takımdan ayrılması bekleniyor. Gazete Ganalı forvetin Beşiktaş'a transfer olabileceğini yazdı.

Ekuban bu sezon Serie A'da 15 maça çıkarken gol ya da asist katkısı sunamadı. İtalya Kupası'nda 2 maçta süre alan futbolcu 1 gol kaydetti.

Caleb Ekuban, Trabzonspor'da kaç gol attı?

Caleb Ekuban, Trabzonspor kariyerinde 103 maça çıkarken toplam 29 gole imza attı.

Ganalı forvet bu gollerin 20'sini Süper Lig'de kaydetti. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa Ligi'nde 4'er golü bulunan Ekuban bir gol de Süper Kupa'da kaydetti.

Ekuban'ın attığı gollerin yanı sıra Trabzonspor formasıyla 15 de asisti bulunuyor.