Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton, Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ın Strateji ve Planlama Direktörü olarak göreve geldiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton’u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:
* Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi
* Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi
* Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi
* Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi
Eddie Newton’a ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
Trabzonspor kariyeri
İngiliz çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, 1'i Ziraat Türkiye Kupası finali olmak üzere 9 karşılaşmaya çıktı.
Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.