Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton, Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ın Strateji ve Planlama Direktörü olarak göreve geldiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton’u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:

* Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi

* Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi

* Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi

* Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi

Eddie Newton’a ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

Trabzonspor kariyeri

İngiliz çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, 1'i Ziraat Türkiye Kupası finali olmak üzere 9 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.