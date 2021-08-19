Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Roma'ya 2-1 yenildi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İtalya'nın Roma takımına 2-1 mağlup oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İtalya'nın Roma takımını ağırladı.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetti.

Mücadele 2-1 Roma üstünlüğüyle noktalandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede perdeyi açan taraf Roma oldu. 55. dakikada sahne alan Pellegrini konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

Fırtına’nın cevabı gecikmedi. Oyuna 63. dakikada dahil olan Cornelius, saniyeler sonra etkili bir kafa vuruşuyla durumu 1-1’e getirdi.

Karşılaşmada 81. dakika oynanırken Shomurodov bir kez daha İtalyan ekibini üstünlüğe taşıdı. Kalan sürede başka gol olmadı ve maç 2-1 Roma lehine sonuçlandı.

Rövanş maçı, 26 Ağustos Perşembe günü Roma Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak