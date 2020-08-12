Trabzonspor'u bekleyen Sörloth tehlikesi!

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth birçok kulübün transfer listesinde yer alırken, Alman basını Patrick Schick transferinde mutlu sona ulaşamayan Leipzig'in, Norveçli golcünün peşine düştüğünü yazdı.

Bild Gazetesi'nde yer alan haberde, RB Leipzig'in, takımdan göndermeyi planladığı Patrik Schick yerine Sörloth'un transferi için girişimlere başladığı kaydedildi.



Bordo-mavililer, Crystal Palace ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 1 sezon daha kiralık sözleşmesinin bulunduğu Norveçli golcü için 6 milyon Euro'luk da satın alma opsiyonuna da sahip.

Trabzonspor alsa da 9 milyon Euro'ya serbest kalabilecek

Maçların yüzde 50'sinde oynaması durumunda devreye girecek bu seçenek sonrasında kontratta 9 milyon Euro'luk bir de çıkış maddesi olacak.



Yani Norveçli golcü, Trabzonspor'un beklediği en az 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli yerine sadece 9 milyon Euro karşılığında serbest kalabilecek.

Geçtiğimiz sezon 49 maçta oynayan 24 yaşındaki golcü, 33 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.