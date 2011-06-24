-TRABZONSPOR TRANSFERE DOYMUYOR TRABZON (A.A) - 24.06.2011 - Trabzonspor, Karşıyaka'dan transfer ettiği Aykut Akgün ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Emin Kahraman, performansını bordo-mavili kulüpte daha iyi noktalara getirecek Aykut'un kısa sürede takıma uyum sağlayacağından emin olduklarını söyledi. Trabzonspor'da son yılların en iyi transferlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kahraman, ''Aykut ile kadromuzu daha da iyileştirdiğimizi düşünüyoruz. Yeni sezona en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Avrupa'da ve Türkiye'de kupa almayı hedefliyoruz. Onlar sahada biz ise kulüp bünyesinde çalışıp başarıya ulaşacağız'' diye konuştu. Aykut Akgün (24) ise Trabzonspor'a transferi konusunda bir süre belirsizlik yaşandığını belirterek, ''Son bir ayda gelip gelmeyeceğim konuşuldu ve bir türlü sonuçlanmamıştı. Son 3 gün içerisinde Asbaşkan Nevzat Şakar bey çok ilgilendi. Transferim oldu ve iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum'' dedi. Trabzonspor'da geçen sezon şampiyonluğun kıl payı kaçtığına işaret eden Aykut, ''Hem ligde hem de Avrupa'da kupa getirmek için çalışacağız. Sadece elimizden geleni değil, elimizden gelmeyeni de yapacağız. Bunu yaparsak işi göğüslemiş oluruz'' ifadesini kullandı. İmza törenin ardından, Emin Kahraman, genç futbolcuya Trabzoncell kartı ile giyeceği 24 numaralı formayı hediye etti. Aykut Akgün, formayı giyerek geçen sezon alınan Ziraat Türkiye Kupası ile gazetecilere poz verdi.