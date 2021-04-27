Trabzonspor transferde hedefi belirledi: Gervinho

Yeni sezonun transferlerine şimdiden başlayan Trabzonspor, sağ bek Bruno Peres ve Kasımpaşa’dan Fode Koita ile büyük oranda anlaşırken, Parma'dan sezon sonu ayrılacak Gervinho ile temaslara başladı.

İlk olarak Roma’nın sağ beki Bruno Peres ile el sıkışan Bordo-Mavililer, Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek olan Fode Koita’yla da anlaştı. Bir sürpriz yaşanmaması halinde iki ismin de Haziran ayında resmi sözleşmelere imza atması bekleniyor.

Santrafora Cornelius

Peres transferiyle İtalya pazarına giren Fırtına, hız kesmeden Çizme’de görüşmelerini sürdürüyor. Cornelius konusunda ciddi adımlar atan Trabzonspor Yönetimi, 28 yaşındaki Danimarkalı santraforu iknaya yakın. Esas problem ise bonservis detayı. Öyle ki Atalanta’nın Parma’ya kiraladığı Cornelius’un 7 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var.

Serie A’da kalmasına mucize gözüyle bakılan Parma’nın 7 milyon Euro’yu bulması zor gözüküyor. Bordo-Mavililer gelişmeleri yakından takip ederken, eğer Parma opsiyonu kullanırsa, Cornelius oradan kiralanacak çünkü oyuncu alt ligde oynamak istemiyor. Diğer ihtimalde ise Atalanta kulübüyle temaslar sıklaştırılacak. Vitor Hugo transferindeki gibi uzun vadeli bir ödeme planıyla bonservis alınacak.

Gervinho’dan yeşil ışık

Fırtına’nın İtalya’daki büyük hedefi ise Gervinho. Çizme basınına göre Fildişili yıldız sezon bitiminden Parma’dan ayrılacak. Bordo-Mavililer, her iki kanadın yanı sıra forvette de görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncuyla temas kurdu. Gervinho gelmeye sıcak bakıyor. Serie A’da çıktığı 23 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösteren Gervinho’nun transferiyle yönetim taraftarı heyecanlandırmak istiyor.