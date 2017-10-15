Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

YANAL’DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında ligde son oynanan Beşiktaş maçının 11’inden farklı olarak 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam sakatlıkları bulunan ve bu nedenle kadroda yer almayan Onazi ile Kucka’nın yerine ilk 11’de Mustafa Akbaş ile Yusuf Yazıcı’ya görev verdi.

BURAK 100’ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI

Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında maça ilk 11’de başlayan Trabzonspor’un 32 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Yılmaz, bordo mavili forma ile 100’üncü maçına çıktı. Trabzonspor’a ilk olarak 2009-10 sezonunun devre arasında transfer olan ve iki dönemde kulüpte 4’üncü sezonunu geçiren Burak, bu maçtan önce bordo mavili forma ile çıktığı 99 karşılaşmada 65 gol kaydetmişti.

AKHİSARSPOR’UN 11’İNDE 4 ESKİ TRABZONSPORLU

Bu arada Teleset Mobilya Akhisarspor\'un ilk 11’inde daha önce Trabzonspor’da forma giyen 4 oyuncu yer aldı. Soner Aydoğdu, Henrique, Mustafa Yumlu ve Caner Osmanpaşa ilk 11\'de görev yapan isimler olurken, ayrıca yine bordo mavili takımda daha önce forma giyen Fatih Öztürk ve Kadir Keleş de yedek kulübesinde oturdu. Sakatlığı bulunan Olcan Adın ise 21 kişilik kadroda yer almadı.

MAÇA BEKLENEN İLGİ GÖSTERİLMEDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerde önemli boşluklar oluşurken, maçı izlemeye gelen bordo mavili taraftarlar karşılaşma öncesi futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Az sayıda Teleset Mobilya Akhisarsporlu taraftarlar da maçı kendilerine ayrılan tribünden takip etti.

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