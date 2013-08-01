Trabzonspor Teknik Direktörü'nden tarihi gaf

Bordo-mavili takım UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bugün Dinamo Minsk ile deplasmanda karşılaşacak.

Brest kentinde saat 19.00'da başlayacak maç öncesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay'ın düzenlediği basın toplantısında ilginç bir olay yaşandı.

Akçay, rakip takımı değerlendirirken bir gaf yaptı.

Akçay, Dmitri Sychev'i tehlikeli bir oyuncu olarak nitelendirdi ve bu oyuncudan çekindiklerini belirtti.

Belaruslu bir gazeteci "O oyuncu transfer olup gitti" deyince salonda büyük bir şok yaşandı.

Akçay da, "Biz de onun sakatlık veya başka nedenlerden, bizden saklandığından dolayı oynatılmadığı yönünde düşünceye sahiptik" dedi.

Akçay'ın "Ona önlem almalıyız" dediği Sychev, önce bonservisini bulunduran Lokomotiv Moskova'ya dönmüş sonra da Volga Nizhny Novgorod'a kiralanmıştı.