Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: Geleceğimiz, yarın netlik kazanacak

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 8’inci haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’a 6-1 mağlup olan Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal, yarın yönetimle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi.

YANAL: TRAVMATİK SONUÇTU

Yanal maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Futbolda bazı durumlar var ki hem içerdeki oyuncular, hem bizler bunu ölçüp biçemiyoruz. Bugünkü skor herkes için travmatik bir sonuçtu. Oyuncuların iyi niyetinden, kazanmak için ortaya koyduğu tavrından şüphem yok. Bu yaşanan akşamı futbol kuralları içerisinde değerlendirdiğinizde maalesef sonucun acı olduğunu görüyorsunuz. Trabzonspor birçok beklentinin yüksek olduğu dönemler geçirdi. Bu dönemlerde çok sabırsız davrandı. 43\'e yakın teknik adamla çalıştı. Kimisi 5 maç, kimisi 1 yıl çalıştı. Bu sürkülasyon hala devam ediyor. Zirvede olmak ve şampiyon olmak tutkusu vardır. Biz de yeni kurulu takım olsak da bunun gerçekleşmesi için davranırız. Biz de bunun için uğraşmaya gayret ederiz. Kaoslu ortam içinde gelişmeyi dahi düşünmeden hem oyuncu yetiştirmeye, oyuncu bulmaya, takım kurmaya aynı zamanda yarışmaya iter. Bu bir bahane değil. Bu süreç her sene her dönem tekrarlanır.”

\"ZAMANLA TAŞLAR YERİNE OTURACAK\"

Yönetim kuruluyla bu işin başından beri çok uyumlu ve zor şartlar geçirdiklerini söyleyen Yanal, şöyle devam etti:

\"Zor koşullarda bu takımı bir araya getirdik. Elimizde çok önemli, iyi kadro olduğunu düşünüyorum. Kurulan bu takım içerisinde oyuncuların kalitesinden, karakterinden hiç şüphem yok. Genç oyuncular özellikle Türk futbolunun tartışıldığı dönemde Trabzonspor kendi yapısı içinde oyuncular üretmeye, başka genç oyuncular barındırmaya ve zaman vermeye başladı. Bu da büyük bir avantaj. Zamanla göreceksiniz taşlar yerine oturacaktır. Trabzonspor\'da önemli oyuncular olacaktır.\"

\"YARIN YÖNETİMLE DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ\"

Yarın yönetim kurulu ile bir araya geleceklerini söyleyen Yanal, \"Bu konuyu tartışıp kendi yollarımızı nasıl bir planlama içinde sonlandıracağımızı, devam edip etmeyeceğimizi, oyuncularla ilgili görüşlerimizi mutlaka değerlendireceğiz. Şu anda çok sıcak ve taze olan bu konu için her şeyi yırtıp atmak zarar vermek çok kolaydır. Oturur konuşursunuz, aklıselim olursunuz. Kararları alırken bunun oyuncu tarafı da var, her iki tarafın bu işin zarar görmeden Trabzonspor’un kendi hedeflerine yönelik zamanın nasıl işleyeceği ile ilgili kararları alırsınız. Birkaç gün içinde süreci yakından size de bilgi vererek takip etmenizi sağlayacağız. Alınan her türlü kararı sizlerle paylaşacağız. Özellikle oyuncularımızı, yönetim kurulumuzu, bizleri daha anlayışlı birkaç saate ihtiyaç duyarak değerlendirirseniz hem takımımıza, hem de camiamıza zarar vermemiş oluruz. En kısa süre içerisinde takımımızla ilgili alınacak kararlarla ilgili paylaşım yapacağız\" diyerek sözlerini tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ersun Yanal’ın açıklamaları

KAMERA: SELÇUK BAŞAR/TRABZON-DHA