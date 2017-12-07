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Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan savunma oyuncularına uyarı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig'in 15’inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da, teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenmanda savunma futbolcularını uyardı, "Savunma oyuncuları hata yapmamalı" ded

07 Aralık 2017 15:56

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig\'in 15’inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da, teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenmanda savunma futbolcularını uyardı, \"Savunma oyuncuları hata yapmamalı\" dedi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00’de yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana, sakatlıkları bulunan Durica ve Hasan Batuhan Artarslan katılmadı, Uğur Demirok ile Okay Yokuşlu ise takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenmanın başlarında ayak bileğinde ağrı hisseden Theo Bongonda çalışmayı bırakarak salona gitti. Antrenmanda çift kale maçın ardından şut çalışması gerçekleştirildi.
\"SAVUNMA OYUNCULARINA UYARI\"
Savunma oyuncuları şut çalışması sırasında ayrı bir antrenman yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, savunma hattında görev yapan futbolculara hata yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu, \"Savunma oyuncuları hata yapmamalı. Riske girmeden topu uzaklaştırmalıyız. Hata yapmadan topu savunmadan çıkarmak zorundayız\" dedi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından da İstanbul’a hareket edecek.

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