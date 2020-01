Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Esteban ve Sosa cezasını çekecek"

\"Sakıb ile Maicon\'u istedik\"

Tolga SAĞLAM/SERİK(Antalya),(DHA)

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transfer ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Çalımbay, \"Sakıb ve Maicon\'u istedik. \'Bu oyuncuları bırakabilirseniz alırız\' dedik ancak Maicon\'u bırakmayacaklarını söylediler\" dedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Antalya kampında konakladıkları otelde basın toplantısı düzenledi. 2 takviye yapmaları gerektiğini belirten Çalımbay, Bongonda ve Volkan Şen\'e kulüp bulmaları için izin verdiklerini söyleyerek, \"Kampa geç katılan Sosa ve Esteban\'la ilgili kararı yönetim verecektir\" ifadelerini kullandı.

Ligin ortasında takıma geldikleri için sıkıntı yaşadıklarını belirten Çalımbay, \"Geldikten sonra 1-2 hafta bocaladık. En üzüldüğüm maçlardan birisi Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması. Takımımızı daha iyi tanımak için zaman gerekiyordu. Milli maç arası çok kısaydı. Milli maç arası için hemen Antalya\'ya geldik. Devre arası kampı bizim için çok iyi olacak demiştik. Uzun süre bir arada olarak çalışacağız. Bu nedenle bu ara bizim için çok önemli. İki arkadaşımız hariç takımımızın hepsi buraya geldi. Gelmeyen arkadaşlarla ilgili de gerekli işlemler yapılacaktır. Saha içi ve saha dışı çalışma programlarımızı yaptık. Hazırlık maçlarımız var\" dedi.

\"LİG BAŞLAMADAN 2 OYUNCUNUN GELMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ\"

Boca Juniors\'a transfer olan Mas\'ı gönderme taraftarı olmadıklarını ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti:

\"Oyuncu almadan, oyuncu gönderme taraftarı değildim. Ancak Mas\'ın ailesinden kaynaklı olaylardan dolayı gitmek istemesi bunda etken oldu. Mas\'la konuştum, iyi karar vermesi gerektiğini söyledim. Kendisi gitmesinin daha iyi olacağını söyledi. \'Eğer Trabzon\'da kalırsam verimli olamam\' dedi. Biz de yönetimle ve başkanla konuşarak gitmesine müsaade ettik. Diğer transferlerle de uğraşıyoruz. Devre arası, en çok zorlandığınız transfer dönemidir. Oynayan bir oyuncuyu istiyorsanız, çok para vermeniz gerekiyor. Örneğin Cenk Tosun, Beşiktaş\'ın en önemli isimlerinden birisiydi ve Everton bu oyuncuyu almak için rekor bir ücret ödedi. Transfer için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Lig başlamadan,, hatta kupa maçı başlamadan en az 2 oyuncunun gelmesini sağlayacağız.\"

\"1461 TRABZON\'DAN SAVAŞ\'I ALABİLİRİZ\"

Altyapıdaki oyuncuların kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

\"Altyapıyla ilgili her türlü iletişimimiz mevcut. 1461 de dahil bütün hocalarla konuşuyoruz. Antalya\'da kupa maçları nedeniyle çok fazla kalmayacağız. U21\'den 2 arkadaşımızı getirdik, 1461\'den Savaş\'ı çağırabiliriz. Kadromuz geniş. Kısa bir dönem olduğu için altyapıyla çok ilgilenemedik. Bizim için altyapı çok önemli. Her an oyuncu alabileceğiz takımımız A2 ekibimiz ama 1461\'den her an oyuncu alamayız. Altyapıdaki oyunculara çok önem veririm. Kendim de altyapıdan yetiştim. Oradaki oyuncuların neler düşündüğünü çok iyi biliyorum.\"

\"SAKIB İLE MAİCON\'U İSTEDİK\"

Bongonda ve Volkan Şen\'in kamp kadrosunda olmadığını söyleyen teknik direktör Rıza Çalımbay, bu konuda şöyle konuştu:

\"Yönetimimize verdiğimiz raporla ilgili olarak bu 2 oyuncu kadroda yok. Oynamayan oyuncularla ilgili olarak bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu 2 oyuncuya istediğimiz gibi şans veremiyorduk. Oynamak istiyorlardı ve ben de yönetime, \'oynamak istedikleri yere gidebilirler\' dedim. Antalyaspor\'dan Sakıb\'ı istedik. Maicon\'u Antalyaspor\'a biz getirmiştik. Şimdi transfere ihtiyacımız var. Uzaktan yabancı oyuncu almaktansa, çok da iyi oyuncu olduğuna inandığım Sakıb\'ı isterim. Antalyaspor\'un rızası olmadıktan sonra bizim oyuncuyu alma şansımız yok. Ben yönetimle görüştüm, \'bırakabilirseniz biz alırız\' dedim. Maicon\'la ilgili görüştük ama vermeyeceklerini söylediler.\"

\"HEDEFİMİZ ÖNCELİKLE KUPA\"

Hedeflerinin öncelikle kupa olduğunu dile getiren Çalımbay, şunları söyledi:

\"Hedefimiz öncelikle kupa. Atiker Konyaspor\'la final niteliğinde bir maç oynayacağız. İlk maçta bu işi bitirmemiz gerekiyordu. Önemli pozisyonlar yakaladık ancak olmadı. Az şans bulan arkadaşlarımızı kullanmak istedik bu maçta ancak istemediğimiz bir skor oldu. Ligde oynayacağımız maçları çok iyi şekilde tamamlamamız gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey taraftar. Konyaspor maçıyla bizim sezona yeniden başlamamız gerekiyor. Geldiğim dönemde iyi bir grafik yakaladık. Atiker Konyaspor ile hem kupa hem lig maçlarımız var. Saha içi ve dışında çok küçük problemler kaldı. Disiplin açısından da yapacaklarımız var. İkinci yarıda telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Hem lige hem kupaya iyi başlamamız gerekiyor. Bütün maçlara en iyi kadromuzla çıkacağız. Kupa da, lig de çok önemli.\"

\"ESTEBAN VE SOSA CEZASINI ÇEKECEK\"

İlk yarının sona ermesinin ardından kamp planını yaptıklarını kaydeden deneyimli teknik adam, bu konuda da şöyle dedi:

\"Yabancı arkadaşlarımıza daha fazla izin verdik. O gün, herkes verilen tarihte burada olacak dedik. İşi olan isimler için de \'Atiker Konyaspor maçında oynamasın ve kampa vaktinde gelsin\' dedik. Sadece annesi rahatsız olan Onazi izin istedi. Biz de kendisine izin verdik. Onazi de yerli arkadaşların geldiği tarih olan 4 Ocak\'ta burada oldu. O yüzden herkesin dün herkesin burada olması gerekiyordu. Esteban ve Sosa yönetimin vereceği cezayı çekecek. Ceza önemli değil, önemli olan bütün takım buradayken, diğer arkadaşların gelmemesi problem. Yoksa ceza verseniz ne olacak, vermeseniz ne olacak. Biz bir savaşa gireceğiz ve bunun şakası yok. Eğer çok önemli bir durumunuz varsa, buradaki arkadaşlarımızı arayıp bilgi verirsiniz. Ancak böyle bir durum da yok ve bunun cezasını çekeceksiniz.\"

\"BURAK KENDİNİ ÇOK GELİŞTİRDİ\"

Yusuf ve Abdülkadir\'in çok önemli oyuncular olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz\'ın da kendini çok geliştirdiğini ifade ederek, \"Ben maçlara çıkarken Burak\'a \'Yusuf sende, kontrol sende\' diyorum. \'Merak etme hocam\' diyor. Burak eski Burak değil. Kendisini inanılmaz geliştirmiş. Burak\'ın bizim dışımızda yabancı bir antrenörü daha var. Kendisini zinde tutuyor. Genç arkadaşlarımıza örnek oluyor\" dedi.

\"TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR\"

Transfere ihtiyaçları olduğunu anlatan Çalımbay, \"Şu anda transfere ihtiyacımız var. Kesin hücumcu almamız gerekiyor. Sol bekte de sıkıntımız yok. Ben Mustafa\'ya sonuna kadar güveniyorum. Özelikle solak bir hücumcu almak istiyoruz. Hem lig hem kupada gittiğimiz zaman mutlaka transfere ihtiyacımız var. Bu kadrodan kolay kolay giden olmaz. Şartlar uygun olursa kadromuza katmak isteriz\" diye konuştu.

\"9-11 OCAK\'TA HAZIRLIK MAÇLARI VAR\"

Hazırlık maçlarının 9 ve 11 Ocak\'ta olduğunu söyleyen Çalımbay, \"Antalya kampında olmaktan dolayı çok mutluyum. Her şey çok çok iyi. Bunun üzerine koymamız gerekiyor. Kısa da olsa bu kampı hazır şekilde tamamlayıp Trabzon\'a dönmemiz gerekiyor. En çok ihtiyacımız olan şey taraftar. Onlarla bütünleşeceğiz ve başarılı olacağız\" dedi.

Bu arada Trabzonspor, kamp yapılan otelin sahasında 9 Ocak\'ta saat 16.00\'da Arnavutluk takımı Luftetari ile, 11 Ocak\'ta saat 16.00\'da ise Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynayacak.

\"DEVRE ARASI RANSFERDE SIKINTILAR YAŞAYABİLİYORUZ\"

Transfer konusunda devre arasında sıkıntılar yaşayabildiklerini belirten Çalımbay, \"Ya kiralık oyuncu bulmamız gerekiyor, ya da bonservisinin yüksek olmaması gerekiyor. Şu anda takip ettiğimiz 100\'e yakın futbolcu var. Başkan olsun, biz olalım İstanbul\'da her gün toplantı yaptık. Ancak maalesef bazen sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Ne olursa olsun lig başlamadan 2 oyuncu almamız gerekiyor\" ifadelerini kullandı.

\"SAHA İÇİNDEKİ VE DIŞINDAKİ SIKINTILARI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ\"

Bugüne kadar sıkıntılı takımlarda göreve başladıklarını da kaydeden deneyimli teknik adam, \"Sıkıntılı takımlarda krizi çözebiliyorsunuz. Trabzon\'da saha içinde bir kriz var ama bana göre bu kriz saha dışında. Bunu çözdüğünüz zaman saha içini de çözüyorsunuz ama buradaki durumu halletmek çok zor olduğu için bir öncelikle saha içini düzeltmek için hareket ettik. 2 gün çalıştık, Malatya\'ya gittik. Eğer ben göreve geldikten 2 hafta sonra Malatya\'ya gitseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık. Sonrasında oyuncularla tek tek görüştük ve takım içindeki problemleri çözdük. En önemli sıkıntı oynamayan oyunculardı. Bazı arkadaşlarımızı motive edebildik ama bazılarını edemedik. Trabzonspor çok büyük bir camia ve büyük bir futbol kenti. Başarıya da aç bir camia. Sezon başında gelseydik belki daha da farklı olabilirdi. Şimdi bizim hedefimiz başarıyı yakalamak. Yeni Malatya maçından sonra kupa maçımız ve arkasından Galatasaray maçımız vardı. Galatasaray\'ın en iyi dönemiydi ve o gün mükemmel oynayarak kazandık. Bunda en önemli etki de taraftardı. Biz orayı sadece Rıza Çalımbay ve ekibiyle değiştirmedik. Futbolcuların katılımı ve taraftarın gücü bunda en büyük etkendi. Saha içi ve dışı eksikleri gidermeye çalışıyoruz\" dedi.

\"LİGİN BU SENE FAVORİSİ YOK\"

Ligdeki yarışın çok iddialı geçtiğini, avantajın ise Medipol Başakşehir\'de olduğunu söyleyen Çalımbay, \"Çünkü lider durumdalar. Ama bu ligde hiçbir şey belli olmaz. Ligin ikinci yarısı inanılmaz çekişmeli geçecek. Herkes birbirine yakın. Sezon başında Galatasaray için çok iddialı konuşuldu sonra teknik direktör değişikliğine gittiler. İyi bir istikrar yakalayan takım ligi götürebilir. Kapanmayacak puan farkı yok. Ligin bu sene kesinlikle favorisi yok\" şeklinde konuştu.

\"FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAMIZ GEREKİYOR\"

Bütün maçların kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Çalımbay, \"Benim için bütün maçlar çok önemli. Ama Fenerbahçe maçına kadar bizim bir kere Konyaspor maçlarını kazanıp bu maça moralli çıkmamız gerekiyor. Fenerbahçe maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Büyük maç olduğu için çok önemli. Galatasaray maçında olduğu gibi kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapan bir Trabzonspor olacaktır. Puan hedefi belirlemedik. Tek tek maçlarımıza baktık. Zaten öyle maçlar oynayacağız ki, buraları geçersek puan hedefi koyabiliriz. Kafadaki maçları kazanmak gerekiyor ki, ardından puan hesabı yapılabilsin. Sahamızda oynayacağımız maçları çok çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Eksiklerimizi kapatıp önümüze bakmamız gerekiyor\" diyerek açıklamalarını noktaladı.

