Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Aykut hocaya kimse kızmasın"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, yapılan eleştirilerin normal olduğunu ancak bazılarının kasıtlı yapıldığını ve yapıcı olduğuna inanmadığını belirterek, \"Hiçbir teknik direktör kendine yarayan oyuncuyu yedek kulübesinde yanında tutmaz. Hiçbir teknik direktör hazır olmayan oyuncuya kolay kolay şans vermez. Bunların başında da bizde Sosa geliyor. Biz Sosa hazır olana kadar bekledik. Hazır olmayan arkadaşımızı oynatma şansımız yok. Şuan iyi duruma geldi, oynuyor. Eleştiriler normaldir. Çıkardığımız kadroyu, oyuna giren futbolcuyu beğenmeyebilirler. Biz onların peşinde değiliz. Biz aylarca çalışıyoruz, görüyoruz. Burada yaşanan şeyleri çoğu kimse görmez\" dedi.

\"HERKES SAYGI DUYMALI\"

Trabzonspor\'da göreve başladığı günden itibaren kapılarının herkese açık olduğunu ve bazı eleştirilerin de kabul edilemez olduğunu ifade eden Çalımbay, şöyle konuştu: \"Bu haftadan beri 3-4 tane arkadaşımız idmana çıkmıyor. Bunu kimse bilmez. Onun için eleştiriler normal. Bu eleştiriler hayatımın bir parçası. Bunlardan bazıları bakıyorsunuz olumlu oluyor, bazılarını kabullenemiyorsunuz. Ama biz işimize bakıyoruz. Bana verilen kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Ben burada tek değilim. Benim çok iyi ekibim var. Hepsi futboldan gelen arkadaşlarımız. En iyisini çıkarmaya çalışıyoruz. Kadromuz bu ve bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz. Herkesin görüşüne saygım sonsuz, onlarda bize saygı duymalı.\"

\"GÖZTEPE MAÇINDAKİ TAKIMA LAF SÖYLEYEN ART NİYETLİDİR\"

Göztepe maçında takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti: \"Göztepe maçı, belki de ben geldikten sonra en iyi oynadığımız maçlarımızdan biriydi. Bu maçta takımıma kimse laf söylemesin. Eğer şu takıma konuşuluyorsa, eleştiriyorlarsa art niyetli söylüyorlar. Burada tek eksik olan goldü. Pozisyon olarak belki de en çok girdiğimiz maçtı. Bazen futbolda oluyor. Bir kaleci mükemmel işler yapabilir, şansı iyi gidebilir. O gün de bize rastladı.\"

\"3 MAÇI KAZANABİLİRDİK\"

İkinci yarıda oynadıkları Atiker Konyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe karşılaşmalarının kazanabilecekleri maçlar olduğuna dikkat çeken Çalımbay, bu konuda şunları söyledi: \"Bizi Konya maçından sonra da eleştirdiler. 10 kişilik takımı yenemediler diye. 10 kişilik takıma 10 tane gol atamazsın, 2 tane atarsın. Biz 2 tane attık ama ölü toptan gol yedik. Fenerbahçe maçında da ölü toptan gol yedik. Göztepe maçında atamadıklarımızı atabilseydik farklı yerdeydik ve belki de farklı şekilde konuşuyorduk. Konya maçını galip, Fenerbahçe maçını 1-0 ile bitirseydik, bu maçı da farklı kazansaydık şuanda farklı şekilde konuşurduk. Detaylar çok önemli. Bu sene 13 tane topumuz direkte döndü. Karabük maçında direkten dönen top var döndü döndü girmedi. Göztepe maçında direkten döndü kaleciye geldi. Verilmeyen bariz penaltı var. Bunlarda bizi etkiliyor. Hakem arkadaşlar, başta Burak olmak üzere ön yargılı bakıyor. Burak 10 kere düşerse sanki bir tanesini iki tanesini garanti görüyor. Burada da sıkıntı oluyor. Genel olarak ikinci yarı takımın futbolundan memnunum. Tek sorun bunu skora yansıtmak. Onu da inşallah en kısa sürede yapacağız.\"

\"HAKEMLERE GÜVENİYORUM\"

Bir gazetecinin \'Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman\'ın hakemlerle ilgili açıklamalarının ligin gidişatına etki eder mi?\' yönündeki sorusu üzerine ise Çalımbay, \"Bizlerin hakemlerle ilgili fazla konuşması iyi değil. Bu bizim işimiz değil. Ortada bir gerçek varsa, belli hatalar varsa bunu bizim gündeme getirmemiz zaman zaman olabilir. Ama genelde kulübün buna göre açıklama yapması gerekebilir. Ben hakem hatalarından dolayı Kasımpaşa\'da Avrupa kupalarına gidemedim. 16 puanım gitti. Bir yere kadar konuşuyorsun sonra kötü şekilde geri dönüyor. O yüzden bunlar bizim işimiz değil. Bir yere kadar sabredebilirsin ama sonra konuşma ihtiyacı hissediyorsun. Burada hiç bir hakemlik arkadaşımızı kötülemek istemiyoruz. Hakemlik herkesin yapacağı iş değil zor bir iş. Hakemlere güveniyorum. Bu ligi onlarla götüreceğiz. Yabancı hakem konuşuluyor öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Şuanda öyle bir konuma giriyoruz ki hakem hataları bile ligi belirleyebilir. Onun için dikkat etmeleri gerekiyor. Bizde üzülüyoruz. Geçen hafta belki o penaltı, kırmızı kart verilse daha değişik olacak. Bursa maçında penaltılardan biri verilse her şey değişik olacak. Penaltılardan biri verilmiyor son dakika golü yersin alacağın maç gidebilir. Hakemler açısından en mağdur edilen teknik direktörlerden biri benim. Maçımda hakem hakemliği bıraktı. Ben o derece yaşadım. Onun için burada hakem arkadaşlarımıza destek çıkmamız gerekiyor. MHK\'nin hakem arkadaşlarımıza daha sıkı sarılması gerekiyor. Hakemlik çok zor, hatalar yapılacak. Bütün takımlara yapılıyor. Mağdur olduğumuzu söylememiz gerekiyor ama bu aşırıya kaçmadan, disipline gitmeden. Biz kendimizi tutmaya çalışıyoruz. Hakemlerin yaptıkları bir hata, yanlıştan kulüpler çok büyük zarar görüyor. Oyuncular ve en çok da teknik direktörler zarar görüyor. Bazen hakemlerin yaptığı hatadan takım mağlup oluyor, belki o teknik direktör kulüpten ayrılıyor\" dedi.

\"AYKUT KOCAMAN’A KİMSE KIZMASIN\"

Büyük takımlarda teknik direktörlük yapmanın zor olduğuna dikkat çeken Çalımbay soruya ilişkin konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Kimse hata yaptı diye konuşulmuyor. Benim başıma gelmedik kalmadı. İki yerde belki de Avrupa Kupaları’na gidiyordum. Sırf hakem arkadaşlarımızın bariz yaptığı hatalardan dolayı maalesef bu gerçeği yaşadım. Yine de çıkıp sert bir açıklamamız olmadı. Ama Aykut hocaya hiç kimse kızmasın. Belki bir yere kadar gelmiştir. Küçük de olsa tepki göstermiş olabilir. Büyük takımlarda teknik direktörlük yapmak zordur. Anadolu takımında, tabii ki Trabzon’u ayırıyorum. Deplasmanda berabere kaldığın zaman büyük başarı gösterilir, \'1 puan aldık. Çok iyi\' denir. Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray\'da gittiğin yerde berabere kaldığında o takım kim olursa olsun mağlubiyetten daha beter duruma sokulur. Daha çok eleştirilir, daha çok haksızlık yapılır. Onun için buradaki kızmalar, etmeler, teknik direktör arkadaşlarımızın normaldir. Kimse alınmasın, kimse gücenmesin. Hiçbir teknik direktör hata yapılmadıktan sonra ne hakemi konuşur ne da başka bir şeyi konuşur.\"

\"EMRE VE CANER’E AYRI AYRI BAKILDIĞINA İNANMIYORUM\"

Deneyimli teknik adam, \'Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu ve Beşiktaşlı Caner Erkin\'e verilen cezalar arasında farkların bulunduğu, Başakşehir’e bir ayrım yapılıyor mu\' şeklinde sorulan bir soruya, da \"Ben Emre veya Caner’in ayrı ayrı bakıldığına inanmıyorum. Kural ne gözüküyorsa o şekilde bakılması lazım. Hakem arkadaşımızın raporu çok önemli. Veya televizyondan görüntülü bir şey varsa ona göre hareket ediyorlardır. Her halde bir şey görmediler\" yanıtını verdi.

Takımdaki sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili de bilgi veren Çalımbay, \"Sakatlarda şuandaki durum Mustafa Akbaş, Burak oynayamaz. O yurt dışında her halde hafta arası gelecek, inşallah Başakşehir maçına yetişir diye düşünüyoruz. Onazi’nin ailevi problemi var. Ona izin verdik. Gerçekten çok önemli sıkıntısı var. Castillo başladı. Net şekilde hazır değil ama maçta kullanabiliriz\" diye konuştu.

\"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN 3 PUANDAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ\"

Gençlerbirliği ile oynayacakları maçta galibiyetten başka bir sonuç düşünmediklerini kaydeden Çalımbay, \"Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Hangi takımın ne zaman puan kaybedeceği belli olmuyor. Kolay bir takım değil. Onlarda istikrar yakaladı. Bu maçta galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz\" diye konuştu.

Çalımbay, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pereira ile uzun süredir kulübün yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığını, Uğur ve N\'Doye\'un sözleşmesinin uzamaları konusunda da yönetim kurulunun görüşmeler yapacağını söyledi.

\"LİGİ ÇOK İYİ YERDE BİTİRECEĞİZ\"

Ligi iyi yerde bitireceklerine inandığını da anlatan Çalımbay, \"Bulunduğumuz yer kötü bir yer değil ama daha iyi olması gerekiyor. Onun için taraftara teşekkür ediyorum. Bütün gayemiz Trabzonspor\'u çok çok iyi yere getirmek. Başka düşüncemiz yok. Takıma, oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Biz bu ligi çok çok iyi yerde bitireceğiz. Yeter ki Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarını çok iyi şekilde bitirelim\" diyerek açıklamalarını noktaladı.

