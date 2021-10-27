Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Rize ile Trabzon arasında köprüyü oluşturacağım

Abdullah Avcı, "Ben bir Rizeli olarak Trabzon'a gelirken destek veren de vardı, gitme diyen de vardı. Ben de şu ifadeyi kullandım, 'Ben Rize ile Trabzon arasındaki köprüyü oluşturacağım, onun için gidiyorum' dedim. 72 kilometreyi daha da yakınlaştırmaya çalışıyorum" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Rizeli. Memleketinin takımında yıllarca forma giymiş, oynadığı futbol ve attığı gollerle iz bırakmış bir spor adamı. Şimdi teknik direktör olarak komşu şehirde, Trabzonspor’un başında başarıdan başarıya koşuyor. Abdullah Avcı, geçmişten bugüne Rize ve Trabzon, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor üzerine TSYD Trabzon Dergisi'ne samimi açıklamalar yaptı.

Bir Rizeli olarak Rizespor’da forma giymiş, artık Trabzonspor’da görev yapan bir teknik adam olarak iki şehrin benzerliklerini anlatan Avcı, "Yörenin insanları aslında birbirine çok yakın. İnsani olarak duygusal her iki tarafın insanı da. Duygularını olumlu ya da olumsuz, hiç arası olmadan ya dipte ya da tepede yaşıyorlar. Dışarıdan rekabet var gibi de gözükse yakın olduklarını düşünüyorum. Şehir olarak tabii ki Trabzon şehrinin büyük bir şehir olması şehri daha farklı kılıyor. Futbol açısından baktığımda da orada futbol oynamış, burada da teknik adamlık yapıyorum. Trabzon futbolda çok önemli işler yapmış, şehir biraz daha büyük ama yörenin insanlarının duyguları bence çok yakın birbirine. Bu yörenin insanı olarak onları çok ayırt edemiyorum" dedi.

İki şehirde güzel anılarının olduğunu belirten Avcı, "Hayatımda iki kere İstanbul dışına çıktım, biri futbolcu olarak Rizespor’a, diğeri teknik adam olarak Trabzon’a. Benim için ikisi de çok güzel. İyi anıların olduğu, dostlukların olduğu, samimiyetin olduğu, 30 sene evvel de, bugün de aynı duygularla beraber olduğumuz arkadaşlıkların en güzelini yaşatan iki şehir" diye konuştu.

"Rizespor’un 1. lige çıkmasında, şampiyonluklarında Trabzonspor’dan transfer edilen oyuncular görüyoruz. Trabzonspor’un şampiyonluk yıllarında da Rize’den minibüslerle gelen taraftarların desteğini biliyoruz. Tekrar bu eski günler bu eski hava nasıl yakalanabilir" sorusuna Avcı, "Bunlara umarız biz vesile oluruz. Ben bir Rizeli olarak Trabzon’a gelirken destek veren de vardı, gitme diyen de vardı. Ben de şu ifadeyi kullandım; 'Ben Rize ile Trabzon arasındaki köprüyü oluşturacağım, onun için gidiyorum' dedim. 72 kilometreyi daha da yakınlaştırmaya çalışıyorum. Şimdi artık yollar yapıldı, mesafeler kısaldı. Bence duygular da aynı şekilde. Birbirine yakın yörenin insanları, hakikaten birbirine yakın duygu ve düşünceleri var. Eskide kalmış, geçmişte kalmış şeyleri bugüne taşımanın bence hiçbir anlamı yok" cevabını verdi.

Rizespor günlerinden akıllarda kalanları da anlatan Avcı, "Üst düzey bağlıydık birbirimize. Zaten saha içinde çok iyi anlaşıyorduk, saha dışında da sürekli beraberdik ve maddi-manevi çok şeyleri paylaşıyorduk. O zaman tesis kavramı yoktu. Mesela bu o dönemde vardı. Tesisin içinde tesis mi diyeyim ona artık lojman mı diyeyim yani orada o kadar içten günlerimiz geçiyordu ki, her şeyi beraber yapıyorduk. O arkadaş gurubunda açıkçası fazla para yoktu. Ortaklaşa bir şeyler alır veya dışarıdan yaptırıp, bölüşerek yiyorduk. Ama çok samimi ve eğlenceli, unutulmaz günlerdi. Trabzon’da uçaktan inip, belediye otobüsüyle 1. Lig (şimdinin Süper Lig) futbolcusu olarak Rize’ye gittiğimi hatırlıyorum. Bazen acele olunca taksi tutup gittiğim de vardır. Bu bugün olur mu, olmaz yani" ifadelerini kullandı.

İlk deplasman ilk kaza

Rizespor’a transfer olduktan sonra ilk deplasman maçına giderken aslında olumsuz bir şey gibi gözüken ama sonunda olumluya dönen bir kaza yaşadıklarını belirten Avcı, "Denizli deplasmanı ilk maçımız. Denizli deplasmanına giderken otobüs Of’ta devrildi. Biz otobüsün içerisindeyiz. Öyle eşofmanlarımız falan yok. Ben de kot gömlek var, onda başka bir ceket var falan öyle gidiyoruz deplasmana. Otobüsün tekerlekleri havada sırtı yerdeydi. Herkes birbirine soruyor 'bir şey var mı bir şey var mı' diye. Allah’a şükürler olsun kazasız belasız atlattığımız kazaydı. O hafta tehir olmuştu maçımız. Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıydık" dedi.