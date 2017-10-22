Trabzonspor, tarihinin en kötü lig başlangıcı yaptı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, galibiyete 2, beraberliğe 1 puanın uygulandığı sezonlarda dahi 9 puanın altına düşmezken, 2017-18 sezonunun ilk 9 haftasında topladığı 9 puanla tarihinin en kötü sezon başlangıcını gerçekleştirdi.

Trabzonspor, 43 yıllık Süper Lig tarihinde ilk 9 haftalar itibariyle en kötü başlangıcını yaptı. İlk olarak 1974-75 sezonunda Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan bordo-mavililer, 2 puanlık sistemin geçerliği olduğu söz konusu sezonun ilk 9 haftasında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi ile 9 puan toplamıştı. 2017-18 sezonunun ilk 9 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor, tarihinin en kötü dönemini yaşadı.

2 PUANLIK SİSTEMDE BİLE 9 PUANIN ALTINA DÜŞMEDİ

50’nci yılı olan 2017-18 sezonuna büyük umutlarla başlayan ancak ilk 9 hafta itibariyle zirveden uzaklaşan bordo-mavililer, galibiyette 2 puanın uygulandığı 1974-75 ile 1985-86 sezonları arasında dahi 9 puanın altına düşmedi. Trabzonspor, ilk 9 haftalar itibariyle en iyi başlangıcını ise Süper Lig’de mücadele etmeye başladığı 3’üncü sezonu olan 1976-77 sezonunda gerçekleştirdi. Bordo mavililer, söz konusu dönemde 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

YEREL GAZETELER TEPKİLİ

Bu arada yerel gazeteler de, Trabzonspor’un Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı mağlubiyete tepki gösterdi ve “Trabzonspor sizinle rezil oluyor, yazıklar olsun” yorumunda bulundu. Günebakış Gazetesi, “Yönetim darmadağın…Çalımbay çaresiz…Futbolcular ruhsuz.. 50’nci yılda çöktük. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, “Fırtına’nın ortasında dalgaların insafına terk edilmiş metruk bir tekne misali çaresizliğin girdabına sürükleniyoruz!” başlığını okuyucularına sundu. Kuzey Ekspres Gazetesi, “Aynı tas aynı hamam!”, “Trabzonspor, kaybetmeye devam ediyor” yorumunu yaptı. Sonnokta Gazetesi, “Trabzonspor sizinle rezil oluyor” ifadelerine yer verdi. Karadeniz Gazetesi ise, “Trabzonspor bağıra bağıra elden gidiyor”, “İmdaaat yok mu kurtaran?” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.

KADİR ÖZCAN İÇİN ANMA MESAJI

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, eski futbolcularından Kadir Özcan’ın ölümünün 4’üncü yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan anma mesajında, “Trabzonsporumuzun efsane futbolcularından Kadir Özcan’ı ölümünün dördüncü yıldönümünde rahmetle anıyoruz” denildi.

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