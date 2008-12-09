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Spor

Trabzonspor tarih yazıyor

Turkcell Süper Lig'de 14. haftayı lider kapatan Trabzonspor, son 12 yılın en başarılı sezonunu geçiriyor.

09 Aralık 2008 02:00


Topladığı 31 puanla Turkcell Süper Lig'de 14. haftayı lider kapatan Trabzonspor, son 12 yılın en başarılı sezonunu geçiriyor.

Turkcell Süper Lig'de 14. haftayı lider olarak tamamlayan Trabzonspor, son yılların en başarılı performansını ortaya koyuyor.

Bordo-mavililer, ligde 14. haftalara bakılarak yapılan araştırmada, bu sezon topladığı 31 puan ile son 12 yıl içindeki en fazla puanı elde etti.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Şenol Güneş'in görev yaptığı 1996-97 sezonunda 32 puan toplamayı başarmıştı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde en başarısız dönemini ise 2006-2007 sezonu ve geçen sezon yaşadı.

2006-2007 sezonu ile geçen sezon 14. hafta sonunda 16 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon aynı dönemde 31 puana ulaşarak 15 daha fazla puan elde etmeyi başardı. 

Sezon O G B M P
 1996-97 14 10 2 2 32
 1997-98 14 8 3 3 27
 1998-99 14 9 3 2 30
 1999-00 14 5 5 4 20
 2000-01 14 7 4 3 25
 2001-02 14 5 3 6 18
 2002-03 14 7 4 3 25
 2003-04 14 8 4 2 28
 2004-05 14 9 3 2 30
 2005-06 14 5 4 5 19
 2006-07 14 4 4 6 16
 2007-08 14 4 4 6 16
 2008-09 14 9 4 1 31

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