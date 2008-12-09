Trabzonspor tarih yazıyor

Sezon O G B M P 1996-97 14 10 2 2 32 1997-98 14 8 3 3 27 1998-99 14 9 3 2 30 1999-00 14 5 5 4 20 2000-01 14 7 4 3 25 2001-02 14 5 3 6 18 2002-03 14 7 4 3 25 2003-04 14 8 4 2 28 2004-05 14 9 3 2 30 2005-06 14 5 4 5 19 2006-07 14 4 4 6 16 2007-08 14 4 4 6 16 2008-09 14 9 4 1 31

Turkcell Süper Lig'de 14. haftayı lider olarak tamamlayan Trabzonspor, son yılların en başarılı performansını ortaya koyuyor.Bordo-mavililer, ligde 14. haftalara bakılarak yapılan araştırmada, bu sezon topladığı 31 puan ile son 12 yıl içindeki en fazla puanı elde etti.Karadeniz ekibi, teknik direktör Şenol Güneş'in görev yaptığı 1996-97 sezonunda 32 puan toplamayı başarmıştı.Trabzonspor, söz konusu dönemde en başarısız dönemini ise 2006-2007 sezonu ve geçen sezon yaşadı.2006-2007 sezonu ile geçen sezon 14. hafta sonunda 16 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon aynı dönemde 31 puana ulaşarak 15 daha fazla puan elde etmeyi başardı.