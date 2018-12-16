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TRABZONSPOR TARAFTARLARININ GS STORE'A SALDIRISI KAMERADA  

İSTANBUL DHA İstiklal Caddesi’ndeki GS store mağazası bir grup Trabzonsporlu taraftarın saldırısına uğradı

16 Aralık 2018 19:29

İSTANBUL DHA
İstiklal Caddesi’ndeki GS store mağazası bir grup Trabzonsporlu taraftarın saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Beşiktaş ile Trabzonspor maçı öncesi İstiklal Caddesi’nde yürüyen bir grup Trabzonspor taraftarı Gs Store mağazasına saldırdı. Taraftarlar ellerindeki yabancı maddeleri mağazaya attı. Olay yerine gelen polis ekipleri taraftarlara müdahale etti.  Mağaza kepenk kapatırken, olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
 
Görüntü Dökümü:
-Mağazadan görüntü
-Taraftarların ellerindekiler atması
-Polisin müdahale etmesi
-Detaylar

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