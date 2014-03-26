Trabzonspor taraftarlarından 'boş oy' kampanyası

Trabzon sokaklarında siyasi partiler gün boyu canhıraş bir propaganda yarışı içinde; diğer yandan ise kentte bir de yeraltından yürüyen sessiz bir seçim çalışması var.

Bazı Trabzonsporlular 'şike sürecinde büyük adaletsizliğe uğramalarına tepki olarak' sandığa gidip oy kullanmama çağrısı yapıyor. Bir yandan kentte oy pusulalarına yapıştırılmak üzere hazırlanan ve üstünde 'Oyum Trabzonspor'a' yazan stickerlar elden ele dolaşıyor, kağıt paraların üzerine partilere tepki gösteren mesajlar yazılıyor, diğer yandan sosyal medyadan duyurular yapılıyor. Kampanya bir grup tarafından değil, yer altından, kulaktan kulağa yayılıyor.

Adaletsizlik vurgusu

Peki neden yeşil sahalara ilişkin bir tepki neden siyasi kampanyaya dönüştü? Trabzon Fikir ve Futbol Kültür Derneği yetkilileri, taraftarın öfkesinin anlaşılması için Trabzonspor'un Trabzon için ne anlama geldiğine bakılmasını öneriyorlar.

BBC Türkçe'den yer alan habere göer, Genel Başkan Orhan Kahraman, yardımcısı Cevdet Hacıcaferoğlu ve genel sekreter Selim Emre Ar'a göre, Trabzonlular için Trabzonspor sadece bir futbol takımı değil, hayat demek, doğrudan hayat...

Derneğin kurucuları, aynı zamanda Joganita internet sitesini ve dergisini yaratan, Türkiye'nin ilk futbol kütüphanesini kurma aşamasında olan ve sloganları 'Temiz Futbol Güzel Oyun' olan kişilerden oluşuyor. Israrla altını çizdikleri de, sorunun ''2010-2011 sezonunda haksız yer alamadıklarını söyledikleri bir kupa meselesi değil, adaletsizlik' olduğunu vurguluyorlar.

Orhan Kahraman, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a siyasetçilerin yaklaşımının farklı olduğunu söylüyor ve "Hiç bir konuda uzlaşamayan insanlar nasıl oluyor da bir gecede şike konusunda uzlaşıp yasa çıkarabiliyorlar" diye soruyor.



Kahraman'a göre, üç büyük parti AKP, CHP ve MHP Fenerbahçe taraftar kitlesinin büyük olması nedeniyle, siyasi hesapları için şike davasına farklı yaklaşıyor.

Hacıcaferoğlu ekliyor: "Adaletin başkasına uygulandığı ve bize uygulanmadığını söylemiyoruz. Ama siyasetin, medyanın, otoriter güçlerin Trabzon'u yok sayma veya önemsememe tutumu bizleri hırçınlaştırıyor. Olay artık şikeden çıktı, tamamen adalet meselesine döndü."

Medyaya görünmezlik tepkisi

Trabzonlular, medyadaki görünmezliklerini de eleştiriyor ve aynı yerde yapılan bir Fenerbahçe eyleminin canlı yayınlanırken daha kalabalık bir Trabzonspor eylemine düzgün yer bile verilmediğini belirtiyor.

Bazı taraftarların işte bu tepkiyi sandığa da götüreceklerini söylüyorlar.

Hacıcaferoğlu şöyle açıklıyor:

"Başbakan seçimler için 'bu bir güven oyu yoklaması' dedi. Madem öyle biz de 'sizin bize karşı tutumunuzu seçimlerde değerlendiririz' diyoruz. Belki bir avuç kişiyiz ama dik duruşumuzu üç yıldır bozmadık, yerel seçimlerde de bozmayacağız. Bu üç partiye cevap vermek istiyoruz."

Dernek yöneticileri dernek olarak bir çağrı yapmadıklarını, ama birey olarak oluşumlarının içindeki birçok kişinin seçimlerde tepkilerini göstereceğini, bu tepkilere geçersiz oy kullanmanın da dahil olduğunu söylüyorlar.

Siyasetçilere güvensizlik temelinde 'politikleşme'

Aynı zamanda bir taraftar grubu olan internet sitesi Bordo Mavi'nin Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mollasalihoğlu da şike süreci diye tarif ettiği 3 Temmuz'dan sonra taraftarın bütün siyasetçilere güvensizliğinin baş gösterdiğini söylüyor:

"Bu durum politikleşmeden ziyade politikadan nefret etmek biçiminde baş gösterdi. Çünkü aklı başında her Trabzonspor Taraftarı şike operasyonundan sonra başta iktidar olmak üzere bütün siyasi partilerin şike suçlularının minimum cezayı alması ve Fenerbahçe'nin ceza almadan kurtulması için çalıştığının farkında."

Gönüllerinden yerel seçimlerde Trabzonsporlu bağımsız bir aday geçtiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söylüyor Mollasalihoğlu.

Oy pusulalarına adalet mesajı

Mollasalihoğlu da seçimlerde oy pusulasına mesaj yazacağını söylüyor:

"Ben şahıs olarak sandığa gideceğim ama hiçbirine oy vermeyip pusulaya 'Adalet zengin bir hazinedir, günü gelince hepinize lazım olur; 2010 - 2011 Şampiyonu Trabzonspor' yazacağım."

Trabzonsporlu seçmenlerin bu protestoya ne kadar katılacağını bilmek mümkün değil. Ancak bu sivil eylem, taraftarların siyasi partilere öfkesi ve bundan sonra gösterecekleri tepkinin yoğunluğu açısından önemli bir fikir veriyor.