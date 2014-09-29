Trabzonspor taraftarlarından Cem Yılmaz’a boykot

Trabzonsporlular, Cem Yılmaz’ı protesto etmek için kampanya başlattı. 3 Temmuz Şike davası sürecinde, Fener Bahçe’yle çetin bir mücadeleye girişen Karadeniz ekibinin taraftarları, Cem Yılmaz’a cephe aldı. Trabzonspor taraftarları Yılmaz’ın 2 Ekim’de vizyona girecek ‘Pek Yakında’ filmini izlememe kararı aldı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Fener Bahçe’nin yeniden yargılanma için başlattığı ‘Adalete Fener Yak’ kampanyası için çekilen reklam filminde rol alan Cem Yılmaz, Bordo-Mavililer’in tepkisini çekmişti. Trabzonlular, şimdi Cem Yılmaz’dan rövanşı beyaz perdede almak için kampanya başlattı.

Galatasaraylılar da destek veriyor

Cem Yılmaz’ın yeni filmi, ‘Pek Yakında’yı izlememek için kampanya başlatan Trabzonsporlular, ‘Cem Yılmaz’ı izleme, izlettirme’ sloganıyla örgütleniyor. Bordo-Mavili taraftarlar Cem Yılmaz’ın yanı sıra Adalete Fener Yak kampanyasında rol alan bütün sanatçılara tepki göstermiş, “Siz sadece bir camiaya ait olmamalısınız” diye tavır koşmuştu. Boykota G.Saraylılar da destek veriyor. Boykot çerçevesinde filmin, Trabzon’daki sinemalarda gösterime sokulmaması bile tartışılıyor.