Trabzonspor taraftarının GS Store'a saldırısı kameraya yansıdı

İSTANBUL (DHA) - İstiklal Caddesi’ndeki GS Store mağazası, bir grup Trabzonsporlu taraftarın saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi İstiklal Caddesi’nde yürüyen bir grup bordo mavili taraftar, GS Store mağazasına saldırdı. Ellerindeki yabancı maddeleri mağazaya atan taraftarlara, olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Mağaza kepenk kapatırken, olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mağazadan görüntü

- Taraftarların yabancı madde atması

- Polisin müdahale etmesi

- Detaylar